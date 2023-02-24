Две страны ужесточили санкции против рф, а ЕС не смог принять новый пакет через Польшу

Поляки говорят, что не планируют блокировать санкции, однако есть причина, по которой процесс затягивается

Представители Евросоюза не смогли принять юбилейный, десятый пакет антироссийских санкций до 24 февраля, как обещали. Примечательно, что причиной стала позиция Польши, которая частично "блокировала" стопроцентное достижение договоренностей по всем экономическим ограничениям. Тем временем правительства Австралии и Новой Зеландии успешно усилили собственное санкционное давление на Москву.

О проблемах с польским взглядом на новый пакет санкций против россии пишет Politico. Как оказалось, наши ближайшие соседи недовольны тем, что предложенные ограничения по импорту синтетического каучука очень мягкие.

"Мы не блокируем санкции, — подчеркнул один из польских чиновников. — Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл".

Остальные пункты в санкционном пакете были полностью согласованы, заявляют в кулуарах Евросоюза. Пока известно, что первоначально предлагалось запретить россии полностью заниматься импортом синтетического каучука. Чтобы немного отрегулировать отдельные пункты, позже появилось предложение по установке квоты на уровне 560 тысяч метрических тонн.

В Польше утверждают, что такая цифра превышает даже текущий импорт. Именно поэтому на утро 24 февраля запланирована очередная встреча послов стран-членов ЕС, на которой, вероятно, согласие нового пакета санкций все же будет достигнуто.

Тем временем Австралия уже ввела дополнительные финансовые санкции, а также запретила поездки 90 российским гражданам. Отдельно были введены еще целевые финансовые ограничения в отношении 40 юридических лиц. Под запрет попали министры российского правительства, отвечающие за энергетику, промышленность, здравоохранение, образование, труд и т.д. Досталось и концерну "Калашников", "Курганмашзаводу" и некоторым другим предприятиям.

Против 87 россиян, среди которых военные и политики, ввели дополнительные санкции также и в Новой Зеландии. По данным главы МИД Наны Махуты, это один из "крупнейших раундов" по ограничениям против Москвы от новозеландцев.

Ранее "Телеграф" подробно объяснял, какие именно санкции могут быть введены Евросоюзом в новом пакете ограничений. Кроме того, мы писали о том, что готовит россии на экономическом фронте американское правительство. Спойлер – россиянам, которые любят западную технику, это вряд ли понравится.