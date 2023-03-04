В НАТО озвучили свои цифры потерь россиян: одних лишь офицеров почти две тысячи

НАТО должно научиться существовать в новой реальности из-за войны путина

В войне с Украиной россия продолжает нести колоссальные потери. По подсчетам иностранных партнеров, больше 200 тысяч оккупантов были ранены и убиты.

Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает Spiegel. По его словам, НАТО должно приспособиться к новой реальности после нападения на Украину.

По подсчетам иностранных структур, в Украине россия потеряла больше 200 тысяч солдат ранеными или убитыми, из которых 1800 офицеры. Кроме того, агрессор лишился минимум двух тысяч танков. В день по территории Украины оккупанты выпускают примерно 23 тысячи артиллерийских снарядов.

Каволи подчеркнул, что войну выигрывает тот, кто может производить снаряды и технику быстрее всех. Поэтому НАТО и другим партнерам Украины следует приспособиться к новой реальности и усилить свою военную поддержку.

"Если другой идет с баком, у вас тоже должен быть бак", — сказал главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

В то же время Кристофер Каволи подчеркнул важность гражданского руководства. По его словам, украинские власти смогли вдохновить украинцев своим примером, что помогло мобилизовать нацию и иностранных партнеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Угледаром ВСУ уничтожили элитную бригаду российских морпехов. Подразделение трижды доукомплектовывали мобилизованными, им хвалился путин, но это не помогло оккупантам выиграть битву.