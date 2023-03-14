Почему США не бросят Украину один на один против россии, и что не так с инсайдами Politico

Правда ли, что между правительствами государств-партнеров пробежала черная кошка

На днях всемирно известное американское издание Politico обнародовало якобы инсайдерскую информацию от собственных источников в Белом доме о недовольстве представителей правительства США принимаемыми военными решениями в Украине. В частности, речь идет о разногласиях во взглядах на возможные сценарии завершения войны. По словам журналистов, единство Украины и США "трещит по швам", что может привести к "большому расколу" при согласовании дальнейшего плана действий по противостоянию российской агрессии.

"Телеграф" выяснял, что действительно происходит в отношениях между двумя государствами, и о чем свидетельствует появление подобных материалов в западной прессе.

Закулисные слухи

Если верить изданию Politico, напряжение в отношениях между США и Украиной возникло в частности из-за того, что некоторые представители администрации президента США Джозефа Байдена не одобряют решение военно-политического руководства Украины о продолжении обороны Бахмута.

По словам журналистов, чиновники уверены, что потеря Украиной Бахмута "мало что изменит в ходе войны", тогда как удержание города-крепости стоит украинской армии такого количества живой силы и боеприпасов, что эти потери могут лишить ВСУ возможности начать контрнаступление, запланированное на весну 2023 года.

Кроме того, работников Белого дома якобы не устраивают намерения Украины завершить войну освобождением всех территорий, оккупированных россией с 2014 года. По данным Politico, этот сценарий воспринимается американскими чиновниками как неосуществимый и лишь продолжающий войну. Более того, его реализация "станет красной линией для владимира путина, спровоцировав резкую эскалацию со стороны москвы".

В связи с этим США якобы даже послали украинскому правительству сигнал об ограничении военной помощи из-за разногласий во взглядах на то, чем и когда должна закончиться война с россией.

"Хотя Байден пообещал твердую поддержку, а казна пока остается открытой, США ясно дали Киеву понять, что они не могут бесконечно финансировать Украину на этом уровне. Хотя поддержка Украины в значительной степени была двухпартийной, небольшое, но растущее количество республиканцев, начали выражать скептицизм в отношении использования американских ресурсов для поддержки Киева пока не видно конца войны", — говорится в материале.

Еще одним поводом для напряжения между США и Украиной стали якобы полученные американской разведкой данные о причастности "проукраинской группы" к повреждению газопроводов "Северный поток" минувшей осенью. И хотя фантастическая версия с "украинскими диверсантами" уже начала сыпаться, в Белом доме якобы снова направили Киеву предупреждение о недопустимости проведения подобных операций.

"Аналитики разведки не верят, что Зеленский или его помощники были причастны к саботажу, но администрация Байдена дала Киеву сигнал — так же, как это было, когда в прошлом году в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве погибла дочь известного российского националиста (Александра Дугина — прим.ред .), — что определенные акты насилия за пределами Украины не допускаются", — пишет Politico.

Обнародованные американскими журналистами "инсайды" выглядят как непрозрачный намек на то, что правительство США находится в полушаге от того, чтобы фактически шантажировать Украину поставками необходимого вооружения в обмен на изменение стратегии ведения войны и реализацию навязанного Западом сценария завершения боевых действий. Однако действия американских чиновников демонстрируют противоположную позицию.

Упрямые факты

Показательным моментом в материале Politico является то, что вся информация о "расколе" между Украиной и США цитируется от имени десяти анонимных "работников Белого дома", тогда как заявления о безоговорочной поддержке Украины со стороны США, приведенные в материале для баланса мнений, в свое время прозвучали от вполне реальных и влиятельных должностных лиц из высшего военно-политического руководства Соединенных Штатов.

По словам военно-политического обозревателя группы "Інформаційний спротив" Александра Коваленко, это один из опосредованных признаков того, что доверять на 100% "инсайдерской" информации не следует. Также следует отметить, что, несмотря на всемирную известность, это издание не является эталоном соблюдения журналистских стандартов и уже неоднократно оказывалось в центре громких скандалов из-за обнародования недостоверной информации, связанной с политическими процессами в США.

В частности, в июне 2021 года журналисты этого СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, написали о прекращении финансовой помощи Украине со стороны США. Чтобы развеять фейковую информацию, спикеру администрации президента Джейн Псаки пришлось провести отдельную пресс-конференцию.

В дальнейшем журналистов издания неоднократно разоблачали во лжи. В частности, СМИ сообщало о давлении со стороны Вашингтона за критику "Северного потока-2", и раскрывало "детали переговоров" между США и рф по поводу завершения войны в Украине в обмен на узаконение аннексии россией ее территорий. Чтобы избежать международных скандалов, опровергать фейки приходилось американским чиновникам высочайшего уровня.

В свою очередь Politico не только не приносило извинений за публикацию недостоверной информации, но даже не удаляло скандальные материалы со своего сайта.

"Самое интересное, что все эти статьи полностью повторяли нарративы кремлевской пропаганды, которые распространялись в российском инфопространстве в то время. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию: именно сейчас в рф активно реализуется ИПСО по дискредитации позиции Украины относительно необходимости сохранения Бахмута и якобы противоположной точки зрения наших западных партнеров", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Коваленко, до апреля 2022 года в Пентагоне действительно не верили, что Украина может освободить Крым, и считали, что это стало бы пересечением "красных линий" в отношениях с рф. Однако сейчас у нас есть полная поддержка в видении данной ситуации со стороны США. Подтверждением этого являются переговоры и консультации, регулярно проводимые между Председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом США Марком Милли и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, а также между министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его американским коллегой Ллойдом Остином. Результатом этих переговоров является полное согласие и взаимопонимание между должностными лицами о предстоящем освобождении Крыма силовым путем.

"Аналогичная ситуация наблюдается и вокруг Бахмута. В отличие от журналистов Politico, высшее военное руководство США и Украины имеет общую точку зрения по поводу стратегического и тактического значения этого города и смыслов его обороны", — отмечает аналитик.

Не находят подтверждения и тезисы американских журналистов о якобы истощении возможностей США в предоставлении Украине военной поддержки. По словам Александра Коваленко, ежемесячно ВСУ получают от США два пакета помощи, в которые входит достаточное количество боеприпасов 155-го, 105-го калибров, а также калибров советского образца, чтобы обеспечить огневое влияние по враждебным позициям на уровне пяти тысяч выстрелов в сутки.

"Конечно, если бы мы могли производить восемь тысяч выстрелов, это значительно повысило бы эффективность боевых действий. Однако следует понимать, что военно-промышленные комплексы наших западных партнеров только сейчас завершают первые этапы перевода производства на объемы, отвечающие потребностям военного времени. До этого они работали на уровне обеспечения внутренних потребностей и экспорта, поэтому уменьшения объемов поставок номенклатуры не будет, а вот их увеличения придется подождать", — объясняет эксперт.

Разногласия возможны, ультиматумы — исключены

Полномасштабная война, которую развернула россия на нашей территории, — сложный процесс, ежеминутно требующий от Украины принятия трудных и судьбоносных решений. Безусловно, взгляды наших партнеров на построение победной стратегии могут иногда отличаться от позиции военно-политического руководства Украины, однако эти разногласия не способны поколебать основы единства коллективного Запада в стремлении дать отпор российской агрессии.

По словам политического аналитика Олега Лесного, информационные вбросы, вроде публикации в издании Politico, преследуют целью давления на Украину и дают представление о том, какая жесткая информационная борьба против нас ведется не только публично, но и в политических кулуарах.

"Каковы бы ни были разногласия во взглядах США и Украины на ход войны, американцы не пойдут на то, чтобы оставить нас один на один с россией. Дело в том, что за спиной у США очень унизительная история с Афганистаном, которому они долгое время помогали, но так и не смогли нормализовать ситуацию и даже спокойно вывести оттуда войска. Еще одно такое поражение может дорого обойтись действующему президенту США, особенно накануне выборов", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Но главная причина, по которой коллективный Запад будет поддерживать Украину до победы, состоит в том, что поражение в войне с россией может стать последним для всего цивилизованного мира. По словам Олега Лесного, необъявленная третья мировая война фактически уже идет, а победа в ней россии откроет ящик Пандоры: все диктаторские режимы получат сигнал о вступлении в действие принципа права сильного.

Несмотря на расхождения во взглядах между республиканцами и демократами, чиновники из обоих лагерей (за исключением окружения Дональда Трампа) хорошо осознают, кто является их врагом.

Объемы выделенной нам военной и экономической помощи, а также публичная риторика первых лиц Америки – представителей Госдепа, Минобороны и собственно президента Соединенных Штатов – подтверждают намерения США поддерживать Украину до полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета на всех ее территориях, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также АРК, говорит член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Не думаю, что есть угроза прекращения оказания нам помощи после освобождения территорий, оккупированных с 24 февраля 2022 года. Во-первых, это выглядело бы как ультиматум со стороны США, что невозможно. Во-вторых, как только мы освободим все населенные пункты, захваченные в ходе полномасштабного вторжения, деоккупация остальных территорий станет делом техники. Когда начнется контрнаступление, оно не будет останавливаться на рубежах, которые кто-то где-то определил. Все будет определяться только нашими успехами на поле боя, а не чьими-то политическими оценками реальности окончания войны. Все военные решения принимаются исключительно высшим военно-политическим руководством Украины, и наши партнеры не оказывают на них никакого влияния. Единственное, в чем мы сотрудничаем, — это обмен разведанными и консультации по этому поводу", — пояснил чиновник в комментарии "Телеграфу".