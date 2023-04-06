Закрыли свое окно в Европу, открыли другим дверь в НАТО: каким будет ответ россии на присоединение Финляндии к Альянсу

В кремле уже размышляют над "контрмерами" из-за расширения НАТО

Во вторник, 4 апреля, Финляндия стала 31-м членом Североатлантического Альянса, чем увеличила протяженность границы россии с НАТО вдвое. Учитывая, что именно этого владимир путин боялся настолько, что "превентивно" начал полномасштабную войну с Украиной и угрожал ядерным апокалипсисом всему цивилизованному миру, теперь рф должна нанести сокрушительный удар по Западу, который якобы спит и видит, как захватить ее необъятные просторы. На самом же деле, в своей реакции на историческое событие кремль пока ограничился лишь традиционным хамством и весьма неубедительными угрозами контрмер.

"Телеграф" выяснял, какого ответа на осуществление персонального кошмара владимира путина следует ожидать от рф, и как расширение Альянса повлияет на настроения в российском обществе.

Конец эпохи "финляндизации"

Вступление Финляндии в НАТО стало действительно знаковым историческим событием по нескольким причинам. Во-первых, этот шаг является демонстрацией устойчивых ценностей коллективного Запада и его готовности объединяться для противодействия странам-агрессорам, несмотря на многочисленные угрозы террористических режимов. Расширение Альянса во время войны, которую рф начала из-за собственно расширения Альянса, стало политической пощечиной владимиру путину со стороны мировых лидеров.

Во-вторых, чрезвычайно символично то, что первой страной, которая присоединилась к НАТО после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, стала именно Финляндия. После поражения в войне с СССР в 1940-м она имела репутацию государства, которое в силу исторических причин долгих 83 года сохраняет нейтралитет по отношению к своему соседу, несмотря на его дерзкие имперские замашки.

Такая позиция финнов породила отдельный политический термин для определения добровольного ограничения государственной самостоятельности в угоду более сильному режиму: финляндизация. Однако решение о присоединении к НАТО стало окончательным завершением российской агрессии против этой страны.

По словам военного эксперта Петра Черника, вступление Финляндии в НАТО является феноменальным процессом с исторической точки зрения.

"Советский союз добился того, что в 60-х годах в западной политике возникло такое явление как "финляндизация". Финны были своего рода симпатиками СССР со времен выхода из царской империи, за исключением 1939 года, когда по ним все же был нанесен удар. Все это время они находились в нейтралитете, и суметь заставить их вступить во вражеский блок — это надо иметь особый "дипломатический гений"… России это удалось — финны поняли, что с 1939 года "зверь" никуда не делся, а потому пора действовать с учетом исторического опыта", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Беззубая реакция агрессора

Вполне предсказуемо, россия оценила такое самоопределение соседнего государства через призму искаженной реальности. Так, в МИД рф заявили, что вступив в НАТО, Финляндия стала "одной из малых, ничего не решающих стран-членов НАТО, потеряв свой особый голос в международных делах. Также в рф считают, что присоединение к Альянсу лишило Хельсинки "самоидентичности и любой самостоятельности".

Кроме того, реагируя на расширение вражеского блока, государство-террорист не смогло отказать себе в угрозах. Правда, на этот раз они прозвучали не слишком убедительно и не имели уже привычных "ядерных" интонаций.

"рф вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО", — заявили в МИД россии.

Несколько вялая риторика обычно щедрой на угрозы россии объясняется тотальной неспособностью кремля повлиять на неприемлемые для него процессы, говорит Петр Черник. По словам эксперта, ожидать от рф чего-то более серьезного, чем пустые декларации, не стоит, ведь россия находится в абсолютной изоляции от всего цивилизованного мира и не имеет политических рычагов влияния на международное сообщество.

"То же касается и военного ответа. Если вторая армия мира не может справиться с пятнадцатой, и через год в районе Бахмута продвигается на 30 км, то что она может противопоставить такому "монстру", как войска НАТО? Максимум, на который они способны, — это передвижение ракетных комплексов Искандер, ракетные запасы к которым уже заканчиваются, однако и это им удастся "продать" исключительно населению рф. В части наращивания ядерного потенциала их возможности также крайне ограничены: ядерная стратегическая ракета в новейший комплекс Сармат на 40% состоит из комплектующих, производимых на Западе. Объективно, в стратегическом контексте, они проиграли во всех сферах", — отмечает военный эксперт.

Политическое фиаско владимира путина оказалось настолько фееричным, что от ироничных комментариев по этому поводу не удержались даже западные политики, известные своим уважением к дипломатической этике.

Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что напав на Украину, путин добился прямо противоположного ожидаемому эффекта, и поблагодарил кремлевского диктатора за расширение Альянса.

"У меня есть соблазн сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить путина. Потому что он снова здесь ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессией рф, заставив многие страны поверить, что они должны сделать больше, чтобы заботиться о своей защите и быть уверенными, что они могут сдерживать возможную российскую агрессию в будущем", – сказал Блинкен.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес поздравил Финляндию с вступлением в НАТО и заявил, что это должно стать "уроком для президента путина", ведь свобода выбора своих альянсов как суверенного государства "является делом их граждан и только их граждан".

Главным просчетом кремлевского диктатора стала слепая вера в собственное могущество и репутацию россии как непобедимого государства среди западных лидеров. По словам конфликтолога-международника, директора Института внешнеполитических исследований Григория Перепелицы времена, когда путин мог эффективно запугивать международное сообщество, прошли.

"Военный ультиматум НАТО россия предъявила еще 17 декабря 2021 года. За расширение блока и военную поддержку Украины со стороны Запада они обещали провести так называемую "военно-техническую операцию". Тогда генштаб рф действительно разработал 10-дневный план по преломлению восточного фланга НАТО, захват Сувалкского коридора в Калининград, оккупации трех стран Балтии и Польши, или по крайней мере восточной ее части, ранее входившей в российскую империю. В случае вмешательства НАТО в этот процесс, россия планировала применить тактическое ядерное оружие. Расчет был на то, что Альянс капитулирует перед этим ультиматумом. Однако, произошло не так, как предполагалось. Теперь единственное, на что способна россия, — это разместить еще несколько гарнизонов вблизи финской границы", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Переброска россией ядерного оружия в Беларусь — на восточный фланг НАТО — не что иное, как использование стратегии ядерного запугивания, не предусматривающей реального применения этого вооружения, отмечает Григорий Перепелица.

В то же время, какие бы дерзкие провокации ни устраивала россия, члены Альянса не станут реагировать на них таким образом, чтобы дать путину повод для эскалации конфликта. Подтверждением этому являются прецеденты с пролетами и даже падением российских ракет на территориях стран НАТО, после чего никаких последствий для россии не последовало. По словам эксперта, политика блока остается неизменной – избегать любого столкновения с рф.

"В результате будет установлен своеобразный паритет: россия не решится нападать на Финляндию (тем более, что после года войны в Украине, у нее нет для этого ни человеческого, ни военного ресурса), а НАТО не будет размещать контингенты своих войск и ядерное оружие на территории Финляндии", — говорит Григорий Перепелица.

Пропагандисты "переобуваются" в воздухе, чтобы подготовить россиян к новому "удару"

Едва ли не самым сложным вызовом, перед которым оказался кремль после вступления Финляндии в НАТО, стала проблема информационного сопровождения этого события внутри страны. На пропагандистских тезисах о захватнических намерениях США и героическом противостоянии россии Альянсу выросло несколько поколений россиян. Более того, год назад их заставили поверить, что расширение НАТО за счет Украины станет началом конца государственности россии, а потому геноцид "братского народа", цинично названный "спецоперацией", — единственное, что может спасти их от порабощения Западом.

В результате, война, замазавшая кровью украинцев руки каждого россиянина, превратившая рф в государство-изгоя и лишившая более 170 тысяч его граждан жизни, а остальных – будущего, привела к… расширению НАТО. Объяснить населению, в чем состоит "победа" путинского режима, в этот раз будет сложно, как никогда. Однако, по словам эксперта в сфере политологии и социологии Владимира Цибулько, кремлевская пропаганда уже начала "переобуваться" в воздухе и менять свою риторику.

"Говоря о российском обществе, важно понимать, что оно очень неоднородно. Одна его часть до сих пор живет в XVIII веке, а вторая — в XXI. Первые будут воспринимать ситуацию именно так, как продиктует им телевидение. Представители второй категории после начала гибридной агрессии рф в Украине активно скупали недвижимость в Финляндии, у некоторых из них там уже налажен бизнес. Они не разорвут связи с этой страной, несмотря на политические изменения", — объясняет эксперт.

В то же время, с первого дня полномасштабной войны финны были последовательными в своей проукраинской позиции, поэтому сам факт их вступления в НАТО вряд ли станет шокирующим для россиян, говорит Владимир Цибулько.

Более того, по словам эксперта, граждане рф смогут "проглотить" и присоединение к Альянсу Швеции, что обязательно произойдет после президентских выборов в Турции.

"В кремле это понимают, и потому пропаганда уже изменила свою пластинку "расширение НАТО — угроза россии" на "НАТО расширяется, а россии не больно". В целом, это начало подготовки российского общества к предстоящему вступлению в НАТО Украины", — отмечает политолог.