Использует ли армия рф китайское оружие в Украине: Данилов дал четкий ответ

Китай пытается придерживаться нейтралитета

Слив данных Пентагона содержит ряд документов, информацию из которых не подтверждают украинские чиновники. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что китайское вооружение на фронте не было зафиксировано.

Об этом он рассказал журналисту Андрею Цаплиенко из ТСН, комментируя материал The Washington Post, что Китай согласился тайно предоставить оружие россии. Признаков наличия на фронте китайского оружия украинская сторона не видит, говорит Данилов.

Он отметил, что Украина сразу же бы сделала заявление о таком, как было с иранскими дронами. Так и произойдет, если у оккупантов появится китайское вооружение.

Однако Данилов не видит причин, чтобы Китай поставлял оружие россии. Он отметил нейтральную позицию Китая. Секретарь СНБО напомнил, что китайская дипломатия с комментариями вышла в публичное пространство с мирным планом на 12 пунктов, однако некоторые из вопросов сомнительны для Украины. "Замаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу", – заявил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Китай официально объявил о намерениях не продавать оружие ни россии, ни Украине. Украинская разведка также не увидела факты продажи бронежилетов с китайской стороны россиянами.