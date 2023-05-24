Заигрывание с Западом или предательство путина: какие сигналы лукашенко подает помилованием оппозиционного журналиста

Белорусский суд принял неожиданное решение по известному политзаключенному

В понедельник, 22 мая, в Беларуси помиловали бывшего редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ровно два года назад оппозиционера задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и 3 мая с.г. признали виновным в обвинениях по 10 статьям УК РБ и приговорили к восьми годам лишения свободы. Оппозиционер заявил, что за такое решение он "безумно благодарен стране и лично президенту".

Такое внезапное проявление лояльности белорусских властей к представителю оппозиционных сил выглядит как минимум странным, ведь, по словам известной белорусской журналистки, главного редактора издания "Хартия’97" Натальи Радиной, размах и жестокость репрессий в РБ с 2020 года выросли в разы и сейчас сравнимы со сталинскими.

"Телеграф" разбирался, зачем диктатор Александр Лукашенко помиловал Протасевича, и что такие тенденции в соседней Беларуси могут означать для Украины.

Цена свободы

Процесс задержания Романа Протасевича 23 мая 2021 года наделал немало шума, ведь, чтобы провести эту операцию, спецслужбы РБ с помощью военного самолета принудили к посадке в Минске борт авиакомпании Ryanair, летевшей из Афин в Вильнюс и в котором находился оппозиционер.

Тогда журналиста обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и публичном оскорблении лукашенко.

Стоит отметить, что вместе с Романом 3 мая были заочно приговорены еще два основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и Яна Рудика, скрывающихся за границей, к 20 и 19 годам колонии соответственно. Кроме того, бывшая девушка Протасевича София Сапега, снятая с самолета вместе с оппозиционером, с прошлого мая отбывает наказание в виде 6 лет лишения свободы. В мае 2023 года ее экстрадировали в рф.

Учитывая суровость приговоров для всех участников дела, связанного с Telegram-каналом Nexta, и жестокость белорусской диктатуры в целом, помилование Протасевича выглядит как минимум странным, а потому вокруг этого события за считанные часы появилось множество конспирологических версий.

По словам политического эксперта Владимира Фесенко, одна из них состоит в том, что решение по оппозиционеру якобы принималось пророссийскими политическими силами в РБ во время болезни лукашенко. Вернувшись к делам, диктатор решил, что приговор слишком суров и помиловал борца с режимом.

"Объяснение намного проще и лежит на поверхности. Помилование — это плата за предательство. Протасевич пошел на сотрудничество со следствием и сдал всех своих коллег в обмен на свободу. Удивительнее было решение о его осуждении, после того как он выдал всю необходимую информацию. А теперь все выглядит вполне закономерно", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, своим решением диктатор подал сигнал всем белорусским оппозиционерам – идите навстречу "гуманным властям", сотрудничайте с режимом и останетесь на свободе, говорит Владимир Фесенко. Политолог уверен — самопровозглашенного президента Беларуси это вряд ли спасет, ведь оппозиция в РБ затихла не потому, что купилась на месседжи о "добром" диктаторе, а потому что выжидает подходящего момента и максимальной слабости лукашенко, которые могут наступить уже очень скоро.

Спектакль для Запада

В течение всего времени правления александру лукашенко удавалось сохранять условный баланс между поддержанием братских и экономически выгодных для себя отношений с рф и налаживанием связей с Западом и Китаем. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Беларусь получила статус сообщника страны-агрессора в нападении на суверенное государство, а самопровозглашенный президент РБ в глазах всего цивилизованного мира превратился в такого же преступника, как и путин.

Отказать кремлю в военной поддержке для вторжения в Украину лукашенко не мог, однако расчет на то, что победителей судить не будут, давал диктатору надежду, что после "взятия Киева за три дня" отношения с Западом удастся возобновить.

За полтора года войны стало окончательно ясно, что избежать суда не удастся ни одному из участников кровавых военных преступлений в Украине. Осознавая, что предстоящий проигрыш россии в войне запустит процесс развала путинского режима, лукашенко не стал ждать окончательной потери покровительства "старшего брата" и решил изменить тактику, демонстрируя Западу видимость наличия демократии в РБ.

По словам политического аналитика Олега Лесного, белорусский диктатор не может разорвать отношения с путиным, подтверждением чего является его визит в Москву, запланированный на 24 мая, однако реверансы лукашенко в сторону Запада можно наблюдать уже сейчас. Помилование Протасевича — один из них.

"Для нас это сигнал того, что лукашенко будет пытаться выторговать у Запада смягчение наказания за участие в агрессии против Украины. Однако для всего цивилизованного мира он является полноценным участником этого процесса и международным преступником, а игры в демократию не будут всерьез восприниматься ни Западом, ни Украиной, ведь все хорошо помнят, чего стоят слова высшего военно-политического руководства РБ, которое накануне 24 февраля обещало, что нападения не будет, а в Украину из Беларуси поедут исключительно тракторы", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Эксперт отмечает: чтобы тактика заигрывания с Западом сработала, лукашенко придется не только выпустить из тюрем всех политических заключенных, но и согласиться на сделку, предусматривающую масштабное предательство путина. Предположить, что белорусский диктатор пойдет на такой риск почти невозможно, а в любом другом случае последствия военного сотрудничества рф и РБ будут необратимы для обоих военных преступников.

Кроме того, налаживанию связей между Беларусью и Западом будет препятствовать рф. Косвенным доказательством этого служит внезапная смерть 64-летнего главы МИД Республики Владимира Макея в ноябре 2022 года. Тогда в причастности к загадочной кончине чиновника, который был ключевым лицом в отношениях РБ с Западом и Китаем, подозревались именно спецслужбы россии.

"Путин в очередной раз попытается продавить лукашенко на участие в очевидно выходящей из-под контроля войне. Главе кремля необходимо затянуть новых участников в эту антизападную коалицию, чтобы ответственность за преступление агрессии не была связана исключительно с его именем. Одним из аргументов для лукашенко может стать то, что на стороне Украины воюет гораздо больше белорусов, чем россиян, и если последним удалось устроить такой переполох в Белгороде, чего же тогда можно ожидать в граничащих с Украиной белорусских регионах? В то же время, пока не ясно, как отреагирует на такую угрозу Лукашенко — станет "белым и пушистым", чтобы не провоцировать оппозицию и радикально настроенных земляков на службе в ВСУ, или наоборот — пойдет на поводу у путина и станет защищаться всеми возможными способами", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".