Украинцы и азербайджанцы на совместной конференции напомнят миру о российском терроре

Нардеп Егор Фирсов анонсировал проведение масштабной конференции военных и гражданских представителей двух стран. Азербайджан и Украина — государства, долгое время страдающие от угроз и агрессии со стороны России. Участники мероприятия поделятся историями о том, как войны и трагедии изменили их жизнь.

По словам Фирсова, кроме спикеров из Британии, Испании и Израиля в конференции в немецком пресс-центре Allianz-Forum примут участие помощница главы украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, основатель благотворительного фонда "Харьков с тобой" Елена Шержукова и руководитель отдела гражданской обороны военно-гражданской администрации Харьковской области Иван Сокол.

Среди спикеров также руководитель направления помощи тяжелораненым и ампутированным проекта "Игры героев" Александр Гончаров, директор департамента коммуникаций ведущего производителя протезов в мире Otto Bock SE Мерле Флорштедт и главный врач отделения пластической и травматической хирургии клиники Charité Доктор Свен Мердиан.

Егор Фирсов опубликовал видео о наиболее опасных боеприпасах и подчеркнул, что из-за агрессии россии не чувствует себя в безопасности даже в Киеве.

"Служба меня приучила к тому, что где бы я ни шел, даже если это Киев, ступая на траву, я напрягаюсь и осматриваю территорию, нет ли на ней мин. Рашисты превратили нашу землю в самую заминированную территорию в мире. И за это военное преступление оккупантов врагу нужно будет строго ответить, — пишет депутат.

По его предположениям, разминирование займет десятки лет.

"Но мы не первые, чью землю так засеяли смертью, — объясняет он, — те же рашистские мины убивали и азербайджанцев в Карабахе — в искусственно созданном россиянами конфликте также нашпиговали минами. И продолжают это делать с помощью своих пособников – "русских миротворцев".

Тема военных преступлений России и Армении против мирного населения Украины и Азербайджана становится горячей на Западе. Одно из ключевых консервативных изданий США Townhall опубликовало обзорный материал, согласно которому в обеих странах виновником минного терроризма является Россия.

"США должны не только оказать помощь в разминировании территорий Украины и Азербайджана, но и привлечь РФ и ее марионеток к ответственности за терроризм и убийства мирных граждан обеих стран", — отмечается в материале.