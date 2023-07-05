Шмыгаль самоустранился от важнейших проблем в стране – экс-глава Совета реформ Мария Барабаш

По мнению активистки, премьер-министр должен быть на стороне проиводителя и потребителя, а не бюрократа и схематозника

Премьер-министр Денис Шмыгаль самоустранился от решения ключевых экономических проблем страны во время полномасштабной войны и фактически передает управление правительством Офису президента и отдельным представителям парламента. При этом его мнение и решения игнорируют не только топ-чиновники, но и второразрядные бюрократы. Такое мнение о деятельности правительства высказала экс-исполнительный директор Национального совета реформ при президенте Украины, инвестбанкир и антикоррупционная активистка Мария Барабаш на своей странице в Facebook.

По ее словам, без активного вмешательства со стороны Шмыгаля и правительства в целом прошло повышение налогов на горючее, рост налогов и возврат проверок для ФЛП, увеличение стоимости банковских комиссий (интерчейнджа) и повышение стоимости электроэнергии для населения. Правительство отреагировало только на решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение.

"А ведь тут вдруг проснулся из летаргического сна премьер-министр Шмыгаль. И на секунду заявил, что такие решения НКРЭКУ по повышению тарифа на холодную воду не были согласованы с правительством Украины, и вообще это самодеятельность НКРЭКУ, а у Правительства нет до этого никакого отношения. Очевидно, что нет. Вопрос только в том, почему правительство узнает о таких решениях постфактум?" — написала Барабаш.

По ее мнению, "уровень игнорирования Шмыгаля во властной вертикали достиг такого уровня, что на него не обращают внимание не только чиновники топ-уровня, а но и организация второго разряда влиятельности. "А это в чиновничьей иерархии огромный показатель. Если тебе не докладывают, значит, не считают тебя лицом, принимающим решение", — добавляет она.

Барабаш подчеркнула, что глава всей исполнительной ветви власти государства фактически отстранен от принятия ключевых решений или он сам добровольно от них самоустранился. "Даже больше, у нас в государстве до сих пор нет утвержденной парламентом Программы деятельности правительства (согласно ст. 114 Конституции)", — отмечает эксперт.

По мнению активистки, в Офисе президента очень опасаются вырастить сами себе нового политического конкурента и Шмыгаль их полностью в этом плане устраивает. "Получается так, что на весах приоритетов сильное правительство или политическая целесообразность в Офисе президента решили выбрать последнее", — написала Барабаш.

Также, по ее словам, "правительство заняло позицию страуса" по резонансным инициативам о повышении налогов от главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева, а также об отмене наличных денег от заместителя главы ОП Ростислава Шурмы. "И кажется, ему в этой позе очень комфортно", — считает Барабаш.

По ее мнению, в других вопросах, напрямую касающихся ответственности правительства, Шмыгаль также неэффективен. "Премьер должен нести ответственность за координацию денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Этого нет. Глава правительства должен в военное время анализировать и оценивать адекватность бизнес-регулирования мирного времени. Этого нет. Глава Кабмина в военное время обязан включать зеленый свет, расстилать ковровую дорожку для производителей оружия для фронта, для каждого инвестора, который на свой страх и риск решает работать в Украине, чтобы снять нагрузку с налогоплательщиков. Этого нет. Премьер-министр в воюющей стране должен быть на стороне производителя и потребителя, а не бюрократа и схематозника. Этого нет", — перечислила Барабаш.

По ее мнению, если премьер-министр ничего этого не делает, тогда он является тем слабым звеном не только в экономике, но и в национальной системе экономической безопасности. "К сожалению, наши тыловые структуры возглавляет человек, не желающий создавать напряжение, противостоять, отстаивать решения, которые нужны Украине. Шмыгаль плывет по течению и только наблюдает, как его кораблем под названием "Украинское правительство" руководят все, кто может дотянуться до руля. Это при том, что многим понятно, что выбранный курс не правильный», — резюмирует активистка.