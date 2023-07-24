"Есть всего семь причин": за что нардепов от ОПЗЖ могут лишить мандатов

Елена Кондратюк рассказала о сложности процедуры

В Верховной Раде зарегистрированы две законодательные инициативы о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. В то же время эта процедура сложна, и даже в случае принятия, решение можно обжаловать в суде.

Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказала заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк.

"С моральной точки зрения, здесь очень непростая ситуация. Современное украинское общество требует, чтобы ОПЗЖ и депутаты, которые имели отношение к этой партии, не были в парламенте. Трудно с этим не согласиться. Но мы много дискутировали внутри, по какому пути идти. Мы не можем принимать неконституционные законы, лишать депутатов мандатов неконституционным способом. Потому что они через суд восстановят свои полномочия", — отметила заместитель спикера Верховной Рады.

Елена Кондратюк объяснила, что законодательство предусматривает всего семь причин для лишения депутата мандата.

"Согласно Конституции есть семь пунктов, по которым можно лишить народного депутата полномочий. Смерть, личное заявление и т.д. Сейчас более десятка депутатов написали свои заявления, и мы таким образом их лишили депутатства. А например, Медведчука мы лишили мандата в связи с прекращением гражданства", — рассказала вице-спикер.

В то же время лучшим способом было бы, если бы все депутаты от ОПЗЖ самостоятельно написали заявления и ушли из парламента, считает Елена Кондратюк.

"Это было бы, наверное, честно. С другой стороны, их же в 2019 году выбирали люди. Процедуры отзыва депутатов нет. Но на следующих выборах их не должно быть в парламенте", — подытожила парламентарий.

Больше о том, удалось ли Раде сохранить свою субъектность и какую роль в условиях войны играет межпарламентская дипломатия, читайте на "Телеграфе": "Было бы честно, если бы депутаты от ОПЗЖ сами отказались от мандатов, — большое интервью вице-спикера Елены Кондратюк".

Напомним, к политическому движению "Другая Украина", который создал в россии обвиняемый в госизмене бывший нардеп виктор медведчук, присоединяются беглецы из Украины. Таким образом, политик хочет создать для себя "свою Украину".