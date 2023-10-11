"Не пора ли сворачивать шапито?": дело против замминистра Шаповалова заказное и достигло своей цели, говорит политолог

Только заказные дела могут быть такого паршивого качества, как уголовное дело Шаповалова, убежден политолог

Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и уже 9 месяцев находится под арестом, имеет признаки заказного, считает политолог Олег Постернак.

"9 месяцев человека держат за решеткой, но так называемое расследование где было, там и осталось – ничего нового, ничего убедительного. Еще летом стало понятно, что ничего из него не выйдет, потому что там одно обвинение абсурднее другого, а доказательства не стоят выеденного яйца даже по 17 гривен. И тогда появилось дело СБУ, суть которого практически та же, что и у ДБР", — пишет Постернак на своей странице в Фейсбук.

Политолог приводит суть подозрений: по версии следствия "у Шаповалова появилось горячее желание препятствовать ВСУ", поэтому сразу после 24 февраля 2022 года он начал заключать контракты с иностранными компаниями на поставку бронежилетов и шлемов, но часть купленного оказалась не вполне соответствующим стандартам качества.

"Кроме того, он осуществлял полную предоплату (до сих пор не могу понять, в чем здесь криминал, да и он по должности не мог этого делать) и не включал в контракты требования к качеству (неужели? какой дерзкий! но и это не его зона ответственности)", — продолжает политолог.

Затем его обвинили в том, что закупаемая амуниция сначала свозилась в хаб, который был создан для помощи Украине в польском Жешуве, где нельзя было проверить качество.

"Более того, он не купил ни одного бронежилета до начала вторжения (здесь я даже свистнул: а что — это уголовное нарушение?)", — пишет Постернак.

На каждом из судебных заседаний адвокаты убеждали, что мотив, приписываемый Шаповалову, ничем не подтверждается, а сам он не мог заключать никаких контрактов, и на контрактах стоят подписи другого человека. Также адвокаты показывали документы, в которых написано, что комитет Верховной Рады по обороне не утвердил закупку бронежилетов на 2021 год, поэтому Шаповалов, назначенный в Минобороны в конце 2021г., не имел возможности их покупать.

"Может, я чего-то не понимаю, но из всего этого напрашивается только один вывод: эту показуху и имитацию борьбы с коррупцией кто-то режиссирует. Только заказные дела могут быть такого паршивого качества. И только кто-то очень влиятельный может вынуждать не одного, а сразу нескольких судей из разных судов закрывать глаза на отсутствие хоть немного убедительных доказательств и продолжать выписывать человеку астрономические, заведомо неподъемные залоги. Только кто-то очень высокопоставленный может сделать так, что СБУ и ДБР с прокуратурой списывают друг у друга тексты подозрений и действуют по одному и тому же шаблону", – пишет политолог.

Он предполагает, что цель этих дел в отношении Шаповала заключалась в том, чтобы убрать с должности министра обороны Алексея Резникова. "Давили на него делом Шаповалова, в том числе. Убрали. Но если уже достигли своего, не пора ли сворачивать шапито?", — отметил Постернак.