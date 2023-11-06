"Украину ждет ужасная зима": Кулеба рассказал, что может помочь

Россияне еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что грядущая зима будет тяжелой. Однако ситуацию может изменить военная помощь от партнеров, в частности, Германии.

Значительное преимущество могли бы предоставить ракеты Taurus, но дипломат фактически дал понять, что Берлин маловероятно предоставит такое оружие. Об этом Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза на то, что не получим Taurus, если получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – сказал он. .

Украинский дипломат отметил, что Киев все равно продолжает переговоры с целью получения немецких ракет. Кулеба считает, что в Берлине забывают о значительных сдвигах, которые уже произошли в отношении Германии по вопросу поставки оружия Украине.

Он также подчеркнул, что видит, как на фоне войны Израиля и ХАМАСа Украина выпадает из поля зрения, однако для Европы не теряет значения.

Что известно о крылатой ракете Taurus

Taurus – совместная разработка оборонных индустрий Германии и Швеции. В значительной степени, она похожа на франко-британскую ракету Storm Shadow (SCALP), но все же это не полный аналог, а самостоятельный продукт.

У ракеты фактически две боеголовки — первая взрывается, устраняя мощное препятствие на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста.

Напомним, как писал "Телеграф", в украинской разведке сообщили, что обстрелов энергосистем вряд ли получится избежать. Однако в ГУР уже знают, когда можно ждать ударов.