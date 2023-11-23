Что путин готовит для Украины: глава украинской разведки рассказал о планах диктатора

Кремль готовится воевать годами и считает, что ресурсов для этого у россиян хватит надолго

Все цели российского диктатора владимира путина в отношении Украины не меняются, несмотря на ситуацию на фронте и вокруг россии. Российский диктатор планирует загрести столько украинских земель, сколько сможет, потому что для него и других россиян эта сакральная война – речь идет о "возвращении исконно русских земель".

Об этом в своей статье для "Интерфакс-Украина" написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Он отметил, что сейчас война перешла в стадию борьбы на истощение и все больше видно стремление кремля вести ее столько, сколько ему потребуется.

К примеру, уже сейчас россия закладывает войну на истощение в планы комплектования своей армии на 2024 и 2025 годы. В кремле убеждены, что у них ресурсов хватит на всех уровнях и очень долгий период; в то же время там считают, что украинские ресурсы "приближены к полному исчерпанию".

Со всем тем, путинский режим решил прислушаться к мнению ФСБ, и вместо реализации текущей кремлевской стратегии по подрыву западной помощи Киеву, признанной неэффективной, сконцентрировать усилия на дестабилизации непосредственно Украины. С этой целью планируется реализация трех задач:

1) Российские войска начнут давление по всей линии фронта. Они будут пытаться захватить отдельные точки, в первую очередь важные политически и медийно.

2) Зимой будет продолжаться уничтожение объектов критической инфраструктуры "по Суровикину" – электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы – чтобы снизить качество жизни украинцев и вызвать недовольство.

3) Россияне будут пытаться раскалывать общественное единство в стране. Будут подпитываться амбиции оппозиционных сил и провоцироваться военные. Цель российских террористов – сформировать критическую массу людей, которые будут недовольны политикой действующей власти. Далее, по плану путинистов, Украина погрузится в хаос, выбраться из которого уже не сможет – и будет неважно, кто победит в политической борьбе. Потому что как минимум, Запад прекратит помощь Украине или еще и заставит ее на переговоры на путинских условиях.

"Так, или примерно так, думают и планируют в Кремле. Знающий – вооруженный. Украина бьется за свою свободу и свободу всех наций мира. Свободные люди победят рабов", – резюмировал Литвиненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава СЗРУ назвал цели путина в глобальном масштабе. Война в Украине для российского диктатора – первый кирпич в восстановление "российской империи", а воевать кремль готов 10-15 лет.