"Надеялись, что дожмут": Арахамия назвал главное условие россиян на переговорах в 2022 году

Все остальные условия россиян были скорее "косметическими", чем реально важными для них

Российский режим во время переговоров с Украиной весной 2022 года заявлял, что готов моментально закончить полномасштабную войну, если украинское правительство согласится отказаться от вступления в НАТО. Российская делегация до последнего надеялась, что украинцев удастся "дожать".

Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосийчук. По его словам, именно это и было главным условием россиян на переговорах.

"Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело, они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то там, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО… Фактически ключевой пункт был этот. Все другое там – косметические, политические приправки, типа денацификация…", – объяснил он.

Впрочем, добавил Арахамия, украинская сторона на это соглашение не пошла. Во-первых, по той причине, что нужно было бы изменять Конституцию, потому что стремление Украины к НАТО закреплено в главном законе страны.

"Во-вторых, нет доверия и не было… к россиянам, что они это сделают – это можно только сделать, если есть гарантии безопасности. Ну мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они бы зашли более подготовленные, потому что они пришли на самом деле неподготовленные…", – резюмировал Арахамия.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арахамия рассказал, что Украина уже почти два года отражает полномасштабное наступление россии, и с каждым месяцем все чаще звучат вопросы о том, как закончится война и будут ли переговоры. Однако есть только два варианта, как все должно закончиться.