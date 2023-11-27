В Чехии пожаловались на отсутствие оружия для Украины: запасы исчерпаны, но выход есть

Чешское правительство нашло другое решение, как оказывать Украине военную помощь

Чехия больше не может оказывать Украине военную помощь привычным способом – передачей оружия, потому что оно на армейских складах закончилось. Поэтому чешское правительство нашло альтернативу, которая позволит продолжить помогать Киеву.

Об этом сказала министр обороны страны Яна Чернохова, сообщает издание Ceske Noviny. По ее словам, правительство начнет предоставлять чешским производителям оружия экспортные лицензии на поставку вооружения в Украину – а заказы на продукцию оружейных заводов будут делать правительства стран-партнеров.

"Из военного имущества остается немного, что мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки имущества из наших запасов (потому что мы не хотим поставить под угрозу нашу обороноспособность), лицензиями на экспорт, которые мы предоставляем частным компаниям ", – сказала она.

Чернохова отметила, что у Чехии есть свободные производственные мощности, чтобы поставлять оружие – лишь бы были заказы. Партнеры об этом знают, поскольку уже использовали такую схему.

В частности, оружие для Украины на чешских предприятиях заказывала Дания. Она отправила Украине 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, приобретенных у чешских производителей оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия списывает свои советские боевые вертолеты Ми-24В и заменяет их американскими. Эта техника может найти применение в Украине.