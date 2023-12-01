У Байдена просят Конгресс не отделять деньги для Украины от пакета финансирования союзников

В Белом доме требуют рассмотреть законопроект о финансировании как можно скорее

Белый дом призывает Конгресс США отказаться от мнения по поводу разъединения помощи Украине и предложенного президентом Джозефом Байденом объединенного законопроекта. В последнем объединили помощь Украине, Израилю, тихоокеанским союзникам и деньги на финансирование укрепления американской границы.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 30 ноября в Белом доме. Он напомнил, что вопрос нуждается в большой срочности.

"Мы провели ряд дискуссий и брифингов с членами и сотрудниками Конгресса по поводу важности дополнительного финансирования и поддержки всех четырех областей – Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы", – отметил Кирби.

По его словам, Белый дом очень настаивает на том, чтобы Конгресс максимально оперативно принял все четыре направления финансирования. Тянуть с этим вопросом больше нет никакой возможности.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.

Соединенные Штаты Америки считают главной задачей на данный момент помочь Украине пройти зиму. Поэтому Вашингтон принял решение сосредоточиться на трех приоритетах оказания помощи Украине – усиление украинской ПВО, укрепление энергетической инфраструктуры и создание запасов оборудования.