Болгария одобрила передачу Украине ракет и ПЗРК – но есть нюанс

Предложение о передаче в ближайшее время подготовит парламент Болгарии

В Болгарии оборонный комитет парламента одобрил предоставление Украине неисправных или сильно устаревших переносных зенитно-ракетных комплексов. Также Украина получит от болгар устаревшие или неисправные зенитные ракеты.

Об этом сообщило болгарское информационное агентство БТА. По данным агентства, 11 голосов было "за", четыре "против", еще один депутат воздержался.

В проекте решения, которое вскоре презентует комитет, предлагается определить, какие излишки вооружения и техники, предназначенные для использования в военное время, можно передать Украине. Соответствующее предложение по передаче поручается подготовить болгарскому парламенту.

Также в проекте решения предоставляется разрешение на проезд и проживание в Болгарии с целью обучения до четырех пехотных или механизированных рот в год численностью до 160 человек из состава ВСУ. Известно, что во время заседания комитета документ вызвал истерику со стороны пророссийских партий БСП и Възраждане, которые выступили против.

К счастью, их мнение никого не заинтересовало. А заместитель министра обороны страны Атанас Запрянов напомнил, что проблему неисправных ракет у страны достаточно давно: отремонтировать их невозможно, утилизировать дорого, а девать некуда.

Напомним, "Телеграф" писал, что владелец болгарской компании по производству оружия Emco Эмилиан Гебрев заявил, что обеспокоен возможными новыми российскими диверсиями, имеющими целью срыв военной помощи Украине. По его словам, россияне уже не раз атаковали заводы и склады его компании, вовлеченной в цепочки поставок оружия Украине.