Какие страны были бы рады сорвать помощь США Украине: Блинкен ответил

США должны сделать выбор: либо они поддерживают Украину, либо дают путину победить и потом расхлебывают последствия

Как минимум три страны в мире заинтересованы в том, чтобы сорвать финансирование помощи США для Украины. Это террористическая путинская россия, ее покровитель Китай и российский союзник Иран.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне 7 декабря. По его словам, США должны сделать выбор.

"Дополнительное финансирование – это важный момент. Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в Москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", – сказал государственный секретарь.

Блинкен добавил, что США должны сделать выбор: либо они и дальше хотят, чтобы вторжение террориста путина в Украину стало его огромным провалом, либо они ничего не делают и путин получает возможность победить и перенести агрессию дальше, на другие государства мира. Первыми от действий путина, скорее всего, пострадают именно страны НАТО.

"Именно поэтому дополнительное выделение средств, которое сейчас рассматривается Конгрессом США, так необходимо и так срочно", – резюмировал госсекретарь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не поладили по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.