Россияне массово поддерживают войну с Украиной, но уже более половины не против переговоров - свежий опрос

В последнем опросе рекордное число россиян считает, что война с Украиной идет успешно

Россияне продолжают поддерживать войну против Украины. Об этом заявили 74% опрошенных в ноябре 2023 года.

В то же время более половины готовы к прекращению боевых действий и мирным переговорам, но только на их условиях. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные независимым "Левада-центром" 23-29 ноября.

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Поддержка войны среди населения остается стабильно высокой еще с февраля прошлого года. Более того, в последние 5 месяцев среди россиян растет уверенность в том, что так называемая "спецоперация" (как в РФ называют захватническую войну) идет успешно: в ноябре так считают 66% опрошенных, а в июне этот показатель был на уровне 55%.

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Хотят ли россияне переговоров

Несмотря на уверенность в успехах армии РФ на фронте, более половины считают, что нужно сесть за стол переговоров с Украиной. Опрос показал максимальную поддержку прекращения огня с октября 2022 года. 57% респондентов уверены, что переговоры уже нужно начинать. При этом 36% считают, что России следует продолжать военные действия.

Большинство опрошенных считает необходимым начать переговоры

Однако есть важное "но" в вопросе переговоров: россияне хотят их на своих условиях. Так, 75% уверены, что Украина ни в коем случае не должна вступать в НАТО. Такой же процент опрошенных считает, что Донецкая и Луганская области должны быть в составе России. Чуть меньше они "держатся" за Херсонскую и Запорожскую область — 68% считают, что эти территории тоже должны быть в составе РФ.

Среди опрошенных лишь 20% считают, что их страна должна пойти на некоторые уступки. Еще меньше действительно готовы принять условия Украины. Согласно ноябрьскому опросу, таких лишь 5%.

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