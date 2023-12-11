Снаряды для Украины: Германия подтвердила планы предоставить боеприпасы уже в следующем году

Сейчас в Германии активно наращивают промышленное военное производство

Согласно своим планам, Германия в 2024 году передаст Украине еще 200 тысяч 155-мм снарядов. Но это максимум, который может предоставить украинцам немецкая армия и промышленность.

Об этом сказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в комментарии изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По его словам, сейчас ради этого активно наращивают промышленное военное производство.

"Германия в следующем году сможет отправить почти 200 тысяч артиллерийских снарядов для нужд украинской армии. Я думаю, это значительная часть запланированного миллиона", – отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько снарядов передала Европа Украине. По информации зарубежных СМИ, "снарядный план" сейчас находится на грани краха.

Боррель предложил вариант, где взять больше боеприпасов для Украины. Его заявление последовало после новостей о том, что Европейский Союз, вероятно, не сможет достичь своей главной цели передать Украине миллион 155 мм снарядов до марта 2024 года.

Между тем, Украина договорилась с двумя американскими компаниями относительно совместного производства оружия, в том числе боеприпасов калибра 155 мм. Будут производить снаряды в Украине в течение нескольких лет.