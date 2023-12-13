Зеленский и Байден после встречи в Белом Доме сделали ряд заявлений: главное
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Лидеры государств провели переговоры за закрытыми дверями, после чего вышли к СМИ
В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США в Белом доме состоялись переговоры с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, перед которыми американский лидер уже объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи размером в 200 миллионов долларов.
После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. Планировалось, что она начнется в 23:15 (по Киеву) или же в 18:15 (по Вашингтону), однако переговоры продлились больше запланированного. "Телеграф" собрал ключевые заявления президентов, прозвучавшие на встрече со СМИ.
Заявления Джо Байдена:
- "Мы хотим, чтобы она (Украина — ред.) победила". Байден добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
- Если мы не остановим Путина, то он не остановится на Украине и пойдет дальше;
- Я не отказался от поддержки Украины, есть двухпартийная поддержка Украины, небольшое количество "республиканцев" не хочет поддержки Украины, но они не представляют большинство.
- США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть возможность, но без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину, "Конгресс должен принять определенные решения". Байден готов пойти на компромисс по вопросам границы с республиканцами. "Нам нужны реальные решения", — добавил он.
- Россия провалилась в своих попытках стереть Украину с лица земли. Украины оттеснила российские военно-морские силы из Черного моря, чтобы продолжить зерновой экспорт;
- Помощь Украине создает дополнительные рабочие места в США;
- Украина станет членом НАТО, но сначала нужно выиграть войну.
Заявления Владимира Зеленского:
- "Как может Украина просто отдать свои территории? Это безумие: там живут наши люди, мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли те люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?" ;
- Путин не достиг ни единой победы благодаря сопротивлению Украины. Мы освободили 50% территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года;
- Мы с Байденом обсудили как укрепить противовоздушную оборону и разрушить российскую логистику на оккупированной территории;
- Мы на встрече обсуждали, как лишить Россию превосходства в воздухе. "Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны";
- Мы обсуждали развитие украинского военно-промышленного комплекса;
- Я уведомил Джо Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии касательно начала переговоров о вступлении в ЕС;
- Сегодня мы говорили о санкциях и об изоляции Путина за агрессию.
- "И "демократы" и "республиканцы" заверили нас в полной поддержке".
Как сообщалось, перед переговорами с американским лидером украинский президент озвучил планы Украины на 2024 год.