Зеленский и Байден после встречи в Белом Доме сделали ряд заявлений: главное

Лидеры государств провели переговоры за закрытыми дверями, после чего вышли к СМИ

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США в Белом доме состоялись переговоры с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, перед которыми американский лидер уже объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи размером в 200 миллионов долларов.

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. Планировалось, что она начнется в 23:15 (по Киеву) или же в 18:15 (по Вашингтону), однако переговоры продлились больше запланированного. "Телеграф" собрал ключевые заявления президентов, прозвучавшие на встрече со СМИ.

Заявления Джо Байдена:

"Мы хотим, чтобы она (Украина — ред.) победила". Байден добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.

Если мы не остановим Путина, то он не остановится на Украине и пойдет дальше;

Я не отказался от поддержки Украины, есть двухпартийная поддержка Украины, небольшое количество "республиканцев" не хочет поддержки Украины, но они не представляют большинство.

США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть возможность, но без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину, "Конгресс должен принять определенные решения". Байден готов пойти на компромисс по вопросам границы с республиканцами. "Нам нужны реальные решения", — добавил он.

Россия провалилась в своих попытках стереть Украину с лица земли. Украины оттеснила российские военно-морские силы из Черного моря, чтобы продолжить зерновой экспорт;

Помощь Украине создает дополнительные рабочие места в США;

Украина станет членом НАТО, но сначала нужно выиграть войну.

Заявления Владимира Зеленского:

"Как может Украина просто отдать свои территории? Это безумие: там живут наши люди, мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли те люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?" ;

Путин не достиг ни единой победы благодаря сопротивлению Украины. Мы освободили 50% территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года;

Мы с Байденом обсудили как укрепить противовоздушную оборону и разрушить российскую логистику на оккупированной территории;

Мы на встрече обсуждали, как лишить Россию превосходства в воздухе. "Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны";

Мы обсуждали развитие украинского военно-промышленного комплекса;

Я уведомил Джо Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии касательно начала переговоров о вступлении в ЕС;

Сегодня мы говорили о санкциях и об изоляции Путина за агрессию.

"И "демократы" и "республиканцы" заверили нас в полной поддержке".

Как сообщалось, перед переговорами с американским лидером украинский президент озвучил планы Украины на 2024 год.