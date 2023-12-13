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Зеленский и Байден после встречи в Белом Доме сделали ряд заявлений: главное

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Президенты Украины и США на совместной пресс-конференции Новость обновлена 13 декабря 2023, 00:38
Президенты Украины и США на совместной пресс-конференции. Фото Скриншот

Лидеры государств провели переговоры за закрытыми дверями, после чего вышли к СМИ

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США в Белом доме состоялись переговоры с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, перед которыми американский лидер уже объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи размером в 200 миллионов долларов.

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. Планировалось, что она начнется в 23:15 (по Киеву) или же в 18:15 (по Вашингтону), однако переговоры продлились больше запланированного. "Телеграф" собрал ключевые заявления президентов, прозвучавшие на встрече со СМИ.

Заявления Джо Байдена:

  • "Мы хотим, чтобы она (Украина — ред.) победила". Байден добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
  • Если мы не остановим Путина, то он не остановится на Украине и пойдет дальше;
  • Я не отказался от поддержки Украины, есть двухпартийная поддержка Украины, небольшое количество "республиканцев" не хочет поддержки Украины, но они не представляют большинство.
  • США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть возможность, но без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину, "Конгресс должен принять определенные решения". Байден готов пойти на компромисс по вопросам границы с республиканцами. "Нам нужны реальные решения", — добавил он.
  • Россия провалилась в своих попытках стереть Украину с лица земли. Украины оттеснила российские военно-морские силы из Черного моря, чтобы продолжить зерновой экспорт;
  • Помощь Украине создает дополнительные рабочие места в США;
  • Украина станет членом НАТО, но сначала нужно выиграть войну.

Заявления Владимира Зеленского:

  • "Как может Украина просто отдать свои территории? Это безумие: там живут наши люди, мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли те люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?" ;
  • Путин не достиг ни единой победы благодаря сопротивлению Украины. Мы освободили 50% территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года;
  • Мы с Байденом обсудили как укрепить противовоздушную оборону и разрушить российскую логистику на оккупированной территории;
  • Мы на встрече обсуждали, как лишить Россию превосходства в воздухе. "Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны";
  • Мы обсуждали развитие украинского военно-промышленного комплекса;
  • Я уведомил Джо Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии касательно начала переговоров о вступлении в ЕС;
  • Сегодня мы говорили о санкциях и об изоляции Путина за агрессию.
  • "И "демократы" и "республиканцы" заверили нас в полной поддержке".

Как сообщалось, перед переговорами с американским лидером украинский президент озвучил планы Украины на 2024 год.

Теги:
#Украина #США #Пресс-конференция #Джо Байден #Владимир Зеленский