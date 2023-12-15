"Лучше бы молчал": премьер Бельгии резко высказался о заявлениях Орбана

Де Кроо напомнил, что Орбан руководствуется непонятной нормальным людям "базарной логикой"

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо резко высказался по поводу заявлений своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который, вынужденный покинуть зал во время голосования, позже раскритиковал начало переговоров о принятии Украины в Европейский Союз. По словам де Кроо, Орбану вообще было лучше молчать, чем пытаться что-то сказать для широкой общественности.

Об этом де Кроо сказал в ходе общения с представителями СМИ в Брюсселе после первого дня саммита лидеров стран ЕС, сообщает "Европейская правда". Бельгийский политик объяснил, что Орбан не принял участия в принятии решения и правом вето не воспользовался, поэтому ему нужно было просто молчать.

"Я не должен был этого говорить… Но единственное, что имеет значение – это то, воспользуетесь ли вы своим правом вето, не воспользуетесь ли", – отметил де Кроо.

Он также подчеркнул, что вопрос стоял в важности сохранения единства внутри ЕС. А также – о безопасности Украины, ведущей тяжелую войну, о предоставлении Киеву военной и финансовой поддержки.

"И я не хочу прибегать к какой-то базарной логике, когда мы должны менять одну вещь на другую. Мы послали мощный сигнал нашим украинским друзьям", – резюмировал он.

Напомним, "Телеграф" писал, что и раньше де Кроо резко высказывался об Орбане – в частности, он назвал его тактику "венгерским базаром". Почти в таком же ключе ответил Венгрии и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Сам Орбан после того, как страны ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины, заявлял, что он категорически против этого решения, Евросоюз "сделал неправильный выбор", а Венгрия не желает принимать в этом участия.