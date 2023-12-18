"Даже не приблизились": в Сенате сделали печальный прогноз по помощи Украине

Республиканцев сейчас куда больше беспокоят события на американской границе с Мексикой, чем Украина

По всей вероятности, вопрос финансирования новой помощи Украине от США будет решаться уже в следующем году. Сейчас компромисса достичь не удается, поэтому маловероятно, что за законопроект проголосуют до начала рождественских каникул в США.

Об этом 17 декабря заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, сообщает американский телеканал NBC News. По словам Грэма, он разговаривал с представителями Белого дома "пять дней назад" и обе стороны даже не приблизились к соглашению.

Грэм напомнил, что республиканцев сейчас куда больше беспокоят события на американской границе, где наблюдается поток мигрантов, чем состояние Украины. Поэтому республиканцы отказываются голосовать за помощь Украины до момента, когда будет достигнут компромисс относительно границ.

Как уже писал "Телеграф", в настоящее время в бюджете США уже не осталось средств на гуманитарную, финансовую и энергетическую поддержку Украины. Небольшое количество средств все еще есть на военную помощь, но и они стремительно подходят к концу.

Украина готовит усиленную оборону на случай, если военная помощь от партнеров будет идти с трудом. Эта оборона будет состоять из трех линий фортификационных сооружений.