Евросоюз уже работает над 13-м пакетом санкций против РФ – Офис президента

Есть много россиян и много отраслей российской экономики, которые пока что не под санкциями

Европейский Союз сразу же после принятия двенадцатого пакета санкций против российского террористического режима приступил к работе над новым, уже тринадцатым пакетом ограничений. Поэтому для России неприятные сюрпризы еще не кончились.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире национального телемарафона. По его словам, Украина передала в ЕС свои предложения по поводу того, что нужно внести в новый пакет.

"Совершенно точно, работа над 13 пакетом санкций для России уже началась. Во время разговора президента Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен мы уже знали, что не войдет в 12 пакет санкций. Мы просили не забывать их о тех позициях, если речь идет о секторальных санкциях", – сказал он.

По словам чиновника, Евросоюз должен ввести больше индивидуальных ограничений – наказаны еще не все российские пропагандисты, актеры и художники, поддерживающие войну. Также есть целые отрасли российской индустрии и деятельности, против которых еще не внедрялись никакие ограничения.

Напомним, что 18 декабря Европейский союз утвердил 12 пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

В рамках пакета под европейские санкции попали многочисленные российские чиновники, пропагандисты и военные. Среди них – сын известного российского алкоголика Дмитрия Медведева Илья, племянница Владимира Путина Анна Цивилева, глава Башкирии Радий Хабиров и 14 членов российского ЦИК.