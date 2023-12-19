"Резня" в Крыму и потери, содранные у Генштаба ВСУ: Путин и Шойгу выдали новую порцию пропаганды

Фантазии им хватает

Российский диктатор Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сделали несколько заявлений по поводу войны против Украины. Путин пожаловался на оперативность западной разведки, а также прокомментировал цели России на войну.

В то же время, Шойгу декларировал нафантазированные потери ВСУ и объемы военного производства в РФ. Об этом шла речь во время выступления на коллегии Минобороны РФ, пишут росСМИ.

"Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целей на (в — ред.) Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны — ред.) отказываться не собираемся", — заявил Путин.

По словам диктатора:

единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия;

в Крыму была бы резня, если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году;

если Украина захочет провести мирные переговоры, Россия будет делать это с учетом собственных интересов;

Запад хотел втянуть Украину в НАТО;

если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там бы все "постепенно срослось бы";

многие украинцы западных регионов хотят возвращения этих территорий Польше, Румынии или Венгрии.

Также российский диктатор посетовал, что Запад "передает противнику разведданные в режиме реального времени, вооружения" и ведет гибридную войну против России.

Шойгу "рассказал" тоже немало

потери ВСУ с начала войны составили более 383 000 убитых и раненых (очень подобны цифры тем, которые дает Генштаб ВСУ о потерях РФ);

Киев потерял 14000 танков и ББМ, 553 самолета, 259 вертолетов, 8510 орудий ПА и РСЗО;

конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, такого не было со времен Второй мировой войны;

в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать за ВС РФ, у ВСУ обратная тенденция, количество наемников сократилось в 6 раз;

российская армия на сегодняшний день является наиболее подготовленной и боеспособной в мире.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин в очередной раз переобулся по поводу угроз НАТО со стороны России. В этот раз он сделал это дважды прямо в одном разговоре.