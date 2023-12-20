Еще одна страна будет обучать украинских пилотов: что известно

Любопытно, что французские военные не уточняют тип самолетов, на которых будут учиться украинцы.

Еще одна европейская страна приобщается к подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Это будет Франция, которая с начала 2024 года начнет предоставлять базовую подготовку украинцам, которую они смогут продолжить в других странах НАТО.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Франции. Ведомство напоминает, что еще в мае 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции к обучению украинских пилотов совместно с европейскими партнерами.

"Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами", – говорится в сообщении.

Примечательно, что министерство не уточняет тип самолетов, на которых будут учиться украинцы. Возможно, речь идет об обучении на истребителях F-16, которыми занимается коалиция во главе с Нидерландами и Данией – только Франция не имеет на вооружении американских истребителей.

Ранее Телеграф писал, что Бельгия планирует передать Украине истребители F-16. Однако смущают сроки.

Румыния намерена ремонтировать и обслуживать истребители F-16 на своей территории. В планах открыть общий центр с американской компанией Lockheed Martin.