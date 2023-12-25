Когда Украина наконец-то получит деньги от США: Маркарова спрогнозировала сроки

Американские конгрессмены в большинстве своем понимают, что финансирование Украине важно для национальных интересов США.

Украина может получить помощь от Соединенных Штатов в январе 2024 года. Конгресс США имеет сильную политическую волю, чтобы именно в январе наконец-то проголосовать за финансирование, поддержка Украины сохраняется, несмотря на политические скандалы в Сенате и Палате представителей.

Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью телеканалу MSNBC. По ее словам, конгрессмены в большинстве своем понимают, что финансирование помощи Украине важно в первую очередь для национальных интересов США.

"Теперь я просто надеюсь, что этот пакет, который включает не только нас и Израиль, но и внутренние проблемы США, что там будет решение, приемлемое для обеих сторон, и что это не будет сдерживать поддержку Украины, и снова, давайте все молиться и надеюсь, что это будет уже в начале января", – сказала она.

Маркарова напомнила, что Украина освободила уже более половины территорий, оккупированных российскими террористами с начала войны. Сейчас все демократические страны должны стать бок о бок с Украиной против оси зла Россия-Иран-КНДР-ХАМАС.

"Мы показали, насколько мы можем быть эффективными, чтобы противостоять этому и защищать не только народ Украины, но и идеалы демократии и свободы. Так что пока Россия, Иран, Северная Корея, ХАМАС и другие помогают друг другу и объединяются, мы также должны объединиться", – резюмировала она.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у США есть "план" развития Украины без вложений.

Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины в середине января. Если законопроект принят не будет, существует и план "Б".