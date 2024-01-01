Байден назвал помощь Украине одним из восьми главных достижений США

Судя по всему, поддержке Украины у Байдена придают большое значение.

Президент США Джозеф Байден назвал поддержку Украины в войне против российских террористов одним из главных достижений его администрации в 2023 году. Байден поставил поддержку Киеву в один ряд со сдерживанием инфляции в США и преодолением изменения климата.

Об этом написал сам президент США в X (бывший Twitter). Судя по всему, поддержке Украины у Байдена придают большое значение, поскольку включили этот момент в список.

"Выступил в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире", – написал президент.

Также Байден перечислил другие достижения Белого дома. Среди них – сдерживание инфляции и расходов на жизнь обычных американцев, шаги по преодолению климатических изменений, стимулирование инвестиций в США, защита здоровья граждан, политика по ограничению вооруженного насилия.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов. Этот план союзники спешат согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.