Саммит НАТО не принесет Украине положительных результатов: в США назвали причину

Если Альянс примет Украину, он станет лучше

Следующий саммит НАТО-2024 состоится в Вашингтоне. По предварительным прогнозам, вряд ли будут какие-нибудь значительные положительные результаты для Украины.

В настоящее время в Альянсе не наблюдается "достаточного уровня энергии" по вопросу украинского членства. Об этом в эфире телемарафона заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

"Честно говоря, я не настроен оптимистично. Я не слышу высказываний или разговоров, которые бы указывали, что в 2024 году в Вашингтоне результат может быть успешнее саммита 2023 года в Вильнюсе. Я смотрю на Орбана в Венгрии, Фицо в Словакии. Они оба сейчас выполняют кремлевскую работу разными способами внутри Европейского Союза", — пояснил он.

По его словам, Венгрия даже блокировала вступление Швеции в НАТО. Поэтому он не чувствует достаточного уровня энергии по вопросу украинского членства, но надеется, что он неправ. Годжес указал, что США должны обрести ясность относительно целей в Украине, потому что наша победа в их интересах.

"Следует продолжать поддержку вступления Украины в НАТО. Альянс станет лучше в тот день, когда примет Украину", — добавил генерал-лейтенант в отставке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вступление нашей страны в НАТО невозможно "по частям". По его словам, такую идею не оценили в нашей стране. Власти считают, что это "не рабочая конструкция". А разговоры о вступлении в НАТО по частям только провоцируют Россию.