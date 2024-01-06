Евросоюз готовит запасные варианты оказания помощи Украине – фон дер Ляйен
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У Брюсселя еще есть время, чтобы добиться приемлемого результата
Европейский Союз видит основным приоритетом согласование всеми 27 странами-членами ЕС решение о создании Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро. Однако ЕС также готовит запасной вариант для случая, если консенсус в блоке снова будет отсутствовать.
Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Она не исключила другого способа оказания помощи Украине, в обход возможного вето Венгрии.
"Действительно, договоренность среди всех 27 стран является первым приоритетом. Однако, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам — операционные решения для этого мы готовим прямо сейчас", – отметила она.
По ее словам, сейчас у Брюсселя есть "небольшой резерв времени" для того, чтобы добиться приемлемого результата. Если этого не случится, ЕС будет реализовывать резервный вариант; так или иначе, Украина получит помощь, обещанную европейскими лидерами.
Ранее "Телеграф" цитировал министра экономики Юлию Свириденко, которая считает, что дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Поэтому есть риск, что миллионы украинцев могут остаться без зарплат и пенсий.
Следует отметить, что финансовая помощь Украине остается в "тупике". В то же время, предложенный 4-летний пакет поддержки ЕС на 50 миллиардов евро был отложен из-за вето Венгрии. Лидеры блока договорились встретиться 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Виктора Орбана.