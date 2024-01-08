Уже на этой неделе: американский конгрессмен сделал прогноз о помощи США Украине

С самим соглашением пока не все ясно, но это, безусловно, огромный прогресс

Уже на этой неделе законодатели из Конгресса Соединенных штатов могут опубликовать текст двухпартийного соглашения, посвященного решению вопросов с иммиграцией и границей США. Это соглашение открывает путь к разблокированию помощи Украине в 61 миллиард долларов.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена от Республиканской партии Джеймса Ленкфорда, являющегося одним из главных переговорщиков от республиканцев. Он заявил об этом изданию вечером 7 января.

"Оптимистические высказывания сенатора Джеймса Ленкфорда являются последним признаком того, что его переговоры с сенаторами Кирстен Синем и Крисом Мерфи могут принести плоды после нескольких дней срочных обсуждений и месяцев закулисных торгов", – отмечает издание.

Впрочем, говорится в материале, еще остаются вопросы относительно Палаты представителей, в частности, об упорстве спикера Майка Джонсона, который заявил, что его якобы не информировали о переговорах сенаторов и добавил, что не будет ставить никакого предложения на голосование – никак не объяснив свою внезапную фронду. Но Лэнкфорд надеется, что сопротивление радикалов в Палате будет в конце концов преодолено.

Также есть ряд вопросов принятия соглашения разными силами как среди республиканцев, так и среди демократов – поскольку трамписты и "левое" крыло Демократической партии не согласны с изменениями, которые предлагает другая сторона. Ясность придет только после публикации соглашения – но так или иначе, его достижение уже является большим прогрессом.

Как сообщалось, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты считают приоритетным усиление противовоздушной обороны Украины. В первую очередь, средства ПВО должны быть в будущих пакетах военной помощи Киеву.

Также "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден, комментируя обстрел Украины 29 декабря 2023 года говорил, что Киеву нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры в 2024 году.