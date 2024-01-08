"Европа должна продемонстрировать, что она стоит на стороне Украины": Шольц призвал страны ЕС передавать Украине оружие

Необходимо иметь максимально точное представление о том, какой вклад европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году

В Германии призвали другие страны Европейского Союза оказать в этом году большую военную поддержку Украине, которая борется с полномасштабной российской агрессией.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление Канцлера Олафа Шольца после встречи с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине. По его мнению, поставки оружия для Украины запланированы большинством стран-членов ЕС, но "в любом случае слишком малы".

"Поэтому я призываю наших союзников в Европейский Союз также активизировать свои усилия в пользу Украины", — добавил он.

Шольц считает, что позднее до следующего саммита 1 февраля Евросоюзу необходимо иметь максимально точное представление о том, какой вклад европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году. По его словам, Европа должна продемонстрировать, что она стоит на стороне Украины, стороне свободы, международного права и европейских ценностей.

Шольц подчеркнул, что его государство является самым большим донором помощи Украине после США. Он говорит, что в текущем году страна заложила 8 миллиардов евро на поставку ей оружия и военного оборудования, не считая гуманитарной и финансовой поддержки.

Ранее Телеграф писал, как изменилась поддержка Украины со стороны Германии. Согласно данным Института Киля, от 24 января 2022 г. Берлин выделил более 17,1 миллиарда евро военной помощи Украине. Это не сравнится с 42 миллиардами евро от США, но это более чем вдвое больше, чем инвестиции Великобритании (7 миллиардов) и в 34 раза больше, чем от Франции.