В Белом доме созвали совещание оборонной промышленности: хотят производить оружие для Украины

Украина может получить доступ к ряду новейших оборонных технологий США

Белый дом провел встречу с представителями американской оборонной промышленности, на которую были приглашены представители двенадцати крупных оборонных компаний США. В ходе встречи обсуждались перспективы производства оружия для Украины напрямую.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Джозефа Байдена. По словам источников, встреча объединила представителей всех направлений американского ВПК.

Инициатором встречи выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пытается восстановить акцент на помощи Украины – а вместе с тем преодолеть технологические проблемы, сдерживающие прогресс ВСУ на поле боя. Участники совещания предположили, что могут предоставить Украине помощь допуском к новейшим американским технологиям разминирования, изготовлению беспилотников и борьбе с ними.

Среди участников были представители компаний Palantir Technologies и Anduril Industries – специалисты по оборонным компьютерным системам. Также там присутствовали менеджеры Fortem и Skydio, компаний, занимающихся разработкой беспилотников и средств борьбы с ними.

Агентство со ссылкой на должностных лиц Белого дома пишет, что таким образом США планируют расширить доступ Украины к американским технологиям – причем речь идет о самых современных технологиях. А ряд компаний из тех, чьи представители присутствовали на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.

Ранее "Телеграф" писал, что поскольку союзники Украины очень медленно поставляют необходимую Вооруженным силам бронетехнику, Украина требует от них предоставить возможность производить технику на своей территории. Одну из ключевых позиций в планах Киева производить западные танки и бронемашины занимает немецкий концерн Rheinmetall.

Больше о помощи от США и гарантиях безопасности читайте в материале "Срыв ленд-лиза, план "Б" в войне и переговоры с Путиным — экс-глава МИД рассказал о главных угрозах для Украины".