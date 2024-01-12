Каждая страна решит сама: в МВФ прокомментировали идею конфисковать активы России

МВФ не будет вмешиваться в процесс конфискации активов России

Решение о том, конфисковать ли российские активы, замороженные в рамках санкций за вторжение РФ в Украину, должны принимать те страны, где находятся указанные активы. Международный валютный фонд будет давать оценку в зависимости от действий правительств этих стран.

Об этом заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает "Укринформ". По ее словам, вопрос конфискации – дело политиков, а не МВФ.

"Любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран", — отметила она.

По ее словам, Фонд просто следит за текущими дискуссиями, чтобы вовремя оценить потенциальные экономические последствия для стран-членов МВФ и международной валютной системы в целом. Оценки МВФ будут зависеть от конкретных действий правительств стран, где лежат активы России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине. Также и США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.

Российский террористический режим тем временем впадает в неконтролируемую истерику при мысли, что замороженные в рамках санкций активы российского Центробанка действительно могут быть конфискованы. Кремль прибег к угрозам, заявляя, что РФ готова полностью разорвать дипломатические отношения с США, если западные страны примут решение о конфискации.