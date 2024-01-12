В Украине нашли альтернативу выборам? Как можно обновить Кабмин

Эксперт Евгений Магда указал на законный механизм обновления исполнительной власти

Чтобы усилить свои позиции на фоне разговоров о прямых "переговорах" с РФ об окончании войны, Украине нужно предпринять ряд шагов внутри страны, один из которых – решительное обновление Кабмина с привлечением всех политических сил.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда, комментируя шаги Киева в ответ на так называемые "миротворческие" советы, которые время от времени звучат с Запада.

По его словам, западные элиты в своей массе не заинтересованы в поражении России в войне. Однако на Западе политики этого не скажут прямо, а будут говорить, что это вроде бы Украина что-то не дорабатывает.

— Так что мы можем сказать и что нам нужно в этой ситуации делать? Украина должна осуществлять изменения внутри себя. Лишь внутренними изменениями в государстве — секвестром бюджета (одна из радикальных антикризисных мер с сокращением доходной и расходной частей сметы страны, в том числе с "урезанием" защищенных статей. — Авт.), созданием правительства национального единства, формированием новой политики относительно самого себя и в отношении России. Иными словами, демонстрацией собственной, если хотите, ярости в борьбе с РФ, мы можем создать подобные вещи (сильные позиции. — Авт.), — говорит Евгений Магда.

Он аргументирует, что в противном случае ни на что Украина надеяться не сможет, и "если мы не будем должным образом выстраивать изменения внутри страны, то рассчитывать на помощь со стороны Запада — напрасное дело".

Впрочем, напомним, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году во время президентской каденции Петра Порошенко никто правительство национального единства не создавал и такого публичного обсуждения не было.

Следует отметить, что по Конституции Украина является парламентско-президентской республикой и правительство как центральный орган исполнительной власти формирует именно Верховная Рада, а премьер назначается парламентом по представлению президента. Таким образом, существует легальный механизм для обновления Кабмина в обход выборов.

Подробнее о том, почему на Западе все чаще стали раздаваться разговоры о переговорах Украины и РФ, читайте на "Телеграфе" в статье: "Украину снова склоняют к переговорам с Путиным? Согласится ли Киев и в каком формате".

Как сообщал "Телеграф" ранее, разговоры о выборах/не выборах в Украине во время войны решили закруглить. Соответствующий меморандум, как выяснилось, подписали еще в первой половине ноября 2023 г. представители всех фракций Верховной Рады. Политсилы решили, что выборы (и президентские, и парламентские) в стране пройдут только через шесть месяцев (как минимум) после официальной отмены военного положения.