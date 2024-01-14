"Придется за многое заплатить": Байден выступил с предупреждением в адрес республиканцев

Байден все же считает, что республиканцы в конце концов придут в себя

Конгрессмены и другие представители Республиканской партии вынуждены будут "много за что заплатить", если они не прекратят свои политические ссоры в Конгрессе и не проголосуют за выделение финансирования на военные нужды Украины. Это не угроза, а предупреждение.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден, говорится в прессрелизе на сайте Белого дома. Байден выступил на фоне политических споров по пакету помощи американским союзникам, в том числе Украине.

"Ну, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое заплатить", – сказал он.

Впрочем, Байден выразил надежду, что, в конце концов, республиканцы в Конгрессе примут пакет помощи союзникам США вместе с укреплением американо-мексиканской границы. Принятие этого пакета – в интересах Соединенных Штатов.

"Мы должны сделать серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов внести существенные изменения на границе. Последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы их достигнем", – резюмировал он.

Напомним, как писал "Телеграф", президент США Джо Байден уверен, что мир переживает переломный момент в истории. Существует угроза демократии, перед которой необходимо сплотиться, укреплять союзы и отношения с партнерами.

Между тем, Сенат США в понедельник, 8 января, не смог утвердить помощь для Украины в размере 61 млрд долларов. Все потому, что сенаторы не смогли достичь единого мнения по укреплению защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается.