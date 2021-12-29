Как не разориться на продуктах к Новому году: советы эксперта

Продукты к праздникам подорожали приблизительно на четверть

Новый 2022 год все ближе, а многие украинцы все еще решают, каким будет их меню в праздничную ночь. Известно одно — на стандартный набор продуктов придется потратить чуть больше 1800 гривен. При этом возможность сэкономить все равно остается.

Как не разориться перед праздниками окончательно, рассказал глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, передает "Украинское радио".

Главные правила экономии

По словам эксперта, практически все продукты перед новогодними и рождественскими праздниками скакнули в цене. В среднем эта разница составляет около 25%. Такое происходит потому, что большинство украинцев закупают практически одни и те же товары в преддверье застолья.

Кривонос дает несколько дельных советов для того, чтобы не оставить в магазине весь месячный бюджет.

Не готовьте "стандартных" блюд. Многие не понимают, как можно провести Новый год без оливье или шубы, но именно на таких привычках мы и теряем лишние деньги (зато приобретаем лишние килограммы). Если же готовить менее традиционные блюда, то закупка продуктов может обойтись намного дешевлее.

Многие не понимают, как можно провести Новый год без оливье или шубы, но именно на таких привычках мы и теряем лишние деньги (зато приобретаем лишние килограммы). Если же готовить менее традиционные блюда, то закупка продуктов может обойтись намного дешевлее. Рассматривайте дорогие продукты. По словам Андрея Кривоноса, перед праздниками чаще всего в стоимости повышаются ранее дешевые товары. А вот и без того дорогие (и вполне качественные) остаются в своем предыдущем ценовом диапазоне.

По словам Андрея Кривоноса, перед праздниками чаще всего в стоимости повышаются ранее дешевые товары. А вот и без того дорогие (и вполне качественные) остаются в своем предыдущем ценовом диапазоне. Не избегайте импортных товаров. Эксперт поясняет, что в уходящем 2021 году часть импортных продуктов являются более доступными, нежели их отечественные аналоги. Поэтому следует более тщательно смотреть не только на ценники, но и на страну-производителя.

Эксперт поясняет, что в уходящем 2021 году часть импортных продуктов являются более доступными, нежели их отечественные аналоги. Поэтому следует более тщательно смотреть не только на ценники, но и на страну-производителя. Пользуйтесь акциями. Разумеется, что не все скидки действительно являются таковыми, говорит Андрей Кривонос. Однако зачастую во время акций стоимость отдельных продуктов действительно ниже себестоимости. Стоит лишь более внимательно изучать ценники.

Разумеется, много семей уже определились с тем, что будут кушать в Новый год. Но если вдруг решите прислушаться к советам эксперта насчет нестандартности, можете ознакомиться с тремя вкусными салатами, которые с легкостью могут заменить привычный оливье.

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