Как правильно снять показатели с электросчетчика: краткая инструкция
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Сейчас украинцы чаще сталкиваются с электронными приборами расчетов потребленной электроэнергии
Вопрос справедливых тарифов всегда интересовал украинцев. Впрочем, не в последнюю очередь цифры в платежках зависят от правильной передачи показателей счетчика.
"Телеграф", ссылаясь на информацию региональных подразделений ДТЭК, расскажет, как правильно ориентироваться в разных типах приборов.
Индукционные счетчики
Подобная техника хорошо знакома людям старшего возраста, ведь такие счетчики использовались еще при СССР. Впрочем, и в независимой Украине такие приборы выбирают довольно часто — из-за их нечувствительности к скачкам напряжения в сети. Также индукционные счетчики считаются более надежными и достаточно дешевыми.
Однако есть у них и минусы: для вычисления используется только однозонный (специальный тариф), а сам прибор фактически не защищен от хищения энергии.
Самый главный его признак — наличие специального табло с 5, 6 или 7 цифрами.
Чаще всего последняя (иногда две) цифра отделяется цветом или запятой. Также они могут отличаться по размеру. Учитывайте, что эти показатели не следует учитывать при снятии показателей — они считают десятые и сотые доли потребленных кВт*ч.
Если же цифры, отличающиеся от других, в индукционном счетчике отсутствуют, тогда для передачи записывайте все цифры.
Электронные счетчики
Это более новые приборы, позволяющие вести учет сразу по нескольким тарифам (зонам), фиксировать возможные случаи хищения энергии и хранить отдельные данные. Они более чувствительны к перенапряжению, а также требуют тщательного ремонта в случае неисправности. И все же сейчас их чаще всего устанавливают в квартирах и домах.
Отметим, что на табло подобного прибора есть вся необходимая клиенту информация. Здесь есть и количество использованной энергии (собственно показатели), время работы счетчика, дата и т.д. Помните, что данные изменяются поочередно каждые несколько секунд.
Также есть счетчики, которые вычисляют электроэнергию по разным зонам — Т1, Т2 и т.п.
Для снятия показателей с такого прибора, стоит или ждать появления нужной информации на табло, или нажать специальную кнопку — она позволит "переключить" данные, пока вы не найдете то, что нужно вам.
Если ваш счетчик работает по зонам "день-ночь", то снятие показателей будет зависеть от марки прибора.
Напомним, ранее Телеграф писал о хитрой схеме, с помощью которой доверчивых украинцев пытались заставить платить за электроэнергию больше, чем было потреблено. Одним из пострадавших от подобных "дописываний" в квитанции стал пенсионер из Житомирской области.
Также мы рассказывали, как изменилось большинство коммунальных платежей с начала 2022 года.
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