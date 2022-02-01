Как правильно снять показатели с электросчетчика: краткая инструкция

Сейчас украинцы чаще сталкиваются с электронными приборами расчетов потребленной электроэнергии

Вопрос справедливых тарифов всегда интересовал украинцев. Впрочем, не в последнюю очередь цифры в платежках зависят от правильной передачи показателей счетчика.

"Телеграф", ссылаясь на информацию региональных подразделений ДТЭК, расскажет, как правильно ориентироваться в разных типах приборов.

Индукционные счетчики

Подобная техника хорошо знакома людям старшего возраста, ведь такие счетчики использовались еще при СССР. Впрочем, и в независимой Украине такие приборы выбирают довольно часто — из-за их нечувствительности к скачкам напряжения в сети. Также индукционные счетчики считаются более надежными и достаточно дешевыми.

Однако есть у них и минусы: для вычисления используется только однозонный (специальный тариф), а сам прибор фактически не защищен от хищения энергии.

Самый главный его признак — наличие специального табло с 5, 6 или 7 цифрами.

Как выглядит табло индукционного счетчика

Чаще всего последняя (иногда две) цифра отделяется цветом или запятой. Также они могут отличаться по размеру. Учитывайте, что эти показатели не следует учитывать при снятии показателей — они считают десятые и сотые доли потребленных кВт*ч.

Если же цифры, отличающиеся от других, в индукционном счетчике отсутствуют, тогда для передачи записывайте все цифры.

Электронные счетчики

Это более новые приборы, позволяющие вести учет сразу по нескольким тарифам (зонам), фиксировать возможные случаи хищения энергии и хранить отдельные данные. Они более чувствительны к перенапряжению, а также требуют тщательного ремонта в случае неисправности. И все же сейчас их чаще всего устанавливают в квартирах и домах.

Отметим, что на табло подобного прибора есть вся необходимая клиенту информация. Здесь есть и количество использованной энергии (собственно показатели), время работы счетчика, дата и т.д. Помните, что данные изменяются поочередно каждые несколько секунд.

Как выглядит табло электронного счетчика

Также есть счетчики, которые вычисляют электроэнергию по разным зонам — Т1, Т2 и т.п.

Для снятия показателей с такого прибора, стоит или ждать появления нужной информации на табло, или нажать специальную кнопку — она позволит "переключить" данные, пока вы не найдете то, что нужно вам.

Если ваш счетчик работает по зонам "день-ночь", то снятие показателей будет зависеть от марки прибора.

Видеоподсказка по снятию показателей для несколькозонных счетчиков

Напомним, ранее Телеграф писал о хитрой схеме, с помощью которой доверчивых украинцев пытались заставить платить за электроэнергию больше, чем было потреблено. Одним из пострадавших от подобных "дописываний" в квитанции стал пенсионер из Житомирской области.

Также мы рассказывали, как изменилось большинство коммунальных платежей с начала 2022 года.