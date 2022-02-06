Сахар и хлеб снова подорожали: сколько придется заплатить за них в феврале

Подешевела за месяц только свинина.

В Украине продолжают расти цены на некоторые категории продуктов. Следом за повышением цены на хлеб, подорожал и сахар. В то же время закупочная цена на мясо, свинину в частности, упала.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

На сколько подорожал хлеб в Украине?

Цена на хлеб за последние пять лет достигла рекордного уровня. Сейчас в магазинах за 600 граммов хлеба придется отдать около 26 гривен, хотя месяцем ранее стоимость колебалась в пределах 25,20 грн.

Так, за месяц в цене прибавил и нарезной хлеб — сейчас он стоит 25,50 грн за единицу, хотя еще в январе стоил 23,40 грн.

Стоимость пшеничного хлеба в супермаркетах существенно разнится. Если в сети NOVUS буханку продают за 23,99 грн, то Megamarket придется за него отдать 27,90 грн. Эксперты отмечают, что пшеничный хлеб начал расти еще в августе 2021 года, а в сентябре цена на него составляла 23,40 грн.

Батон также вырос в цене. Сейчас средняя цена "Киевского" батона составляет 24,33 грн/500 грамм, хотя еще в январе он стоил 23,02 грн/500 грамм. Отличается цена на батон и в супермаркетах – в Auchan он стоит 24,70 грн, а в NOVUS – 23,96 грн.

Подорожал в Украине и ржаной хлеб. Сейчас в супермаркетах его продают по 31,45 грн за 950 граммов, хотя месяц до этого его цена составляла 30,66 грн/900 граммов.

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Сколько стоит пачка сахара?

Сахар в килограммовых пачках в украинских супермаркетах также вырос в цене. Сейчас за килограмм придется отдать 26,27 гривны, хотя еще в январе средняя цена на него составляла 25,78 гривны.

При этом цена на трехкилограммовую пачку сахара снизилась — в феврале она стоит 77,90 гривны, что почти на 4 грн дешевле, чем в январе (в предыдущем месяце ее продавали по 81,80 грн).

Как изменились цены на мясо?

Несмотря на подорожание других продуктов, мясу, свинине в частности, удалось снизиться в цене. Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

По их данным, средняя цена на свинину живой массой на этой неделе упала на 2,5% против прошлой недели и составила 43,7 грн/кг.

"По результатам предыдущих торгов операторы центральных и восточных областей пересмотрели цены на 0,5-2 грн/кг в сторону понижения. Так что ценовой коридор в этих регионах снизился до 43-45 грн/кг. Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг.грн/кг", — говорится в сообщении АСУ.

В то же время, отмечается, что представители мясоперерабатывающей отрасли ожидают стабилизации цен на закупку.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились цены на продукты в Украине в 2022 году.