Чтобы было теплее: как утеплять входные двери и на что обратить внимание

Разные типы дверей можно утеплить по-разному

Часть тепла зимой из дома или квартиры уходит не только через неутепленные окна, но и через входные двери. Для металлических и деревянных конструкций способы утепления разнятся, но есть общие принципы, которые помогут утеплить место входа в жилье.

Как отмечают сами производители дверей, к утеплению есть несколько подходов. Среди них как внутреннее и внешнее утепление, так и работа с дверной коробкой.

Как утеплить дверную коробку

Если дверь при установке была подогнана к коробке неплотно, или при монтаже часть штукатурки осыпалась — тепло будет уходить быстрее. Чтобы утеплить дверную коробку снимают внешний наличник и затем заполняют пустоты наполнителем. Им может быть как монтажная пена, так и подручные материалы типа пакли или синтетического утеплителя. На этом этапе важно не забыть про верх коробки, а не только ее бока. В металлических дверях коробка цельная, и заполнять пустоты должны при монтаже. Нужно проверить, не образовались ли щели на откосах.

Чтобы улучшить прилегание двери к косяку используют уплотнители. Они бывают поролоновые и резиновые и клеятся на саму дверь. Они отличаются шириной, которая подбирается индивидуально.

Как утеплить металлическую входную дверь

Для того, чтобы металлическая дверь была менее теплопроводной ее нужно заполнить изнутри. Делается это на этапе производства, но умелый мастер может справиться и после. Дверь разбирается, в случае если внутри нет пустот — делается дополнительный каркас, но обычно, они есть. Внутри должны быть установлены ребра жесткости, их можно изготовить самостоятельно. После пространство между ними заполняется утеплителем, например, минеральной ватой. Затем дверь собирается и монтируется обратно.

Как выглядит утепление в промышленном варианте

Как утеплить деревянную входную дверь

Для утепления деревянных дверей используется метод оббивки. Плотным материалом, например дермантином, с прослойкой утеплителя оббивается дверь снаружи. Важно, чтобы утеплитель начинался в 5 см от косяка, чтобы дверь могла свободно открываться. Если деревянные двери сделаны с пустотами внутри, можно использовать ту же технологию, что и в железных дверях.

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