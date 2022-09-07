Что нужно утеплить, чтобы не замерзнуть: откуда идут теплопотери в квартире и доме

Снизить теплопотери можно простыми методами

Зима обещает быть непростой — температурный минимум в квартирах украинцем может быть снижен. Чтобы тепло не уходило из квартиры или дома, нужно позаботиться о мерах утепления.

В стандартном частном доме источников теплопотерь несколько — стены, крыша, окна, двери и пол. На каждый из них припадает своя доля теплопотерь и есть ликвидировать часть из них — ситуация улучшится. Отметим, что для многоквартирных домов ситуация схожая — до 15% тепла может уходить из-за некачественных дверей и окон в подъездах, вместо теплопотерь через крышу.

Наиболее сильная теплопотеря идет через вентиляцию, но это необходимо для безопасности, тогда как с остальными теплопотерями можно работать и уменьшить их.

Теплопотери в доме

Утепление пола

Для уменьшения теплопотерь можно использовать "бабушкин" метод — обычный ковер на пол. Он не только поможет не остывать воздуху, но и согреет ноги. А если в ковре будет вставка фольгированого изолона — его можно класть даже на бетон, ковер останется теплым. Для тех, кому по карману ремонт, можно сделать водяной или электрический теплый пол, использовав его как отопление дома.

Утепление стен

Утепление стен может быть как внешним, так и внутренним. Но при внутреннем после отключения отопления помещение быстро остывает из-за того, что внешние стены холодные. Об утеплении стен нужно думать заранее — работы нужно проводить при температуре не ниже +5. Если ваш дом является памятником архитектуры или стоит на центральной магистрали, внешнее утепление может не быть разрешено. В качестве теплоизоляции на стенах внутри можно использовать не только пенопласт или пробковые маты. Ковры на стенах также послужат задаче.

"Телеграф" уже рассказывал, что делать, чтобы утеплить окна своими руками и снизить теплопотери через стекло. Также утеплить можно и входные двери, вне зависимости от материала из которого они сделаны.