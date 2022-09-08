Спиртовка и не только: три способа согреться без электричества и отопления (фото)

Немного согреться или выпить горячего чая — все способы самостоятельного обогрева требуют соблюдения техники безопасности и мер предосторожности

Многим жителям Украины пришлось столкнуться с отсутствием таких привычных благ цивилизации как отопление и электроэнергия. К перебоям с ними можно подготовиться, утеплив свое жилье, но если ситуация развивается неблагоприятно, стоить иметь под ругой несколько способов согреться и приготовить еду без них.

Сайт "Обзор" делится простыми и несложными в производстве способами. Самый простой из них — горячая вода в бутылки. Способ, знакомый многим, можно использовать как для того, чтобы нагреть кровать, так и под ноги во время работы за компьютером. Укутать все вместе пледом и тепло обеспечено. Нужно только помнить, что оптимальной станет температура до 70 градусов, иначе пластик бутылки начнет плавиться.

Следующие способы предназначены для обогрева в чрезвычайных ситуациях — без необходимости экспериментировать не стоит, а при попытке собрать нужно соблюдать все правила техники безопасности.

Обогреватель из цветочных горшков или жестяных банок

Цветочные керамические горшки или банки для сыпучестей из жести могут стать прекрасным обогревателем при небольшой модернизации и наличии свечи. Свечной обогреватель делается из трех емкостей разного размера, их соединяют болтом через отверстия в донышке, на который накручены множество гаек и шайб. Под такой конструкцией на небольших "ножках" размещается свеча — она прогревает горшки или жестяные банки и позволяет немного согреться. Полноценным обогревателем для всего дома она не станет.

Свечной обогреватель

Спиртовка

Консервная или другая жестяная банка может пригодиться, если вместе с отоплением отключили газ или электричество. Она даст как тепло, так и возможность нагреть еду и воду. Для нее понадобится спирт, банка с крышкой или чем-то чем можно закрыть верх, что-то, чтобы проколоть отверстия.

Как сделать спиртовку

Отступаем треть от верха банки и рисуем или царапаем полосу. По окантовке крепим полоску бумаги Делаем равномерные не частые отверстия по полосе. Запускаем: ставим на негорючую поверхность, заливаем спирт, закрываем крышку и встряхиваем так, чтобы из дырочек просочилось. Поджигаем и ждем пока выгорит. Через несколько раз пламя станет самоподдерживающимся.

Такая спиртовка устойчива к ветру. Экстренно потушить ее можно накрыв и лишив притока кислорода. Спирта стоит наливать столько, сколько необходимо.

Спиртовка

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