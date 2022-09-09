Не только стекловата: чем можно утеплить стены дома, чтобы не замерзнуть зимой

Есть несколько видов материалов, которые помогут вам уберечь собственное жилище от низких температур за окном

Время неумолимо приближает украинцев к зиме, которая имеет все варианты стать одной из самых сложных из-за проблем с отоплением. Поэтому люди, которые хотят максимально ограничить отток тепла из своего жилья, уже вовсю работают над его утеплением. Кропотливого внимания хозяев требуют не только входные двери дома, но и его стены — ведь через них может уходить до трети желаемой комфортной температуры.

Сегодня "Телеграф", ссылаясь на ресурс "20 хвилин", расскажет, чем лучше утеплить стены и какая разница имеется между некоторыми материалами, используемыми в подобной работе. Прежде всего стоит обращать внимание на физические характеристики утеплителя.

Пенопласт и пеноплекс

Многие отдают предпочтение пенным полимерам, но стоит помнить, что их срок служений весьма далек от вечного. Любая пластмасса стареет и изнашивается, а в случае подобных материалов — в несколько раз быстрее. Это связано с постоянным контактом полистирола с воздухом, за счет которого и создается столь легкий утеплитель. Если выбрать пенопласт для утепления стен, то он сможет прослужить вам до двадцати лет, вряд ли больше.

Пеноплекс является более крепким, однако до 50 лет, которые обычно ему "навязывают" рекламодатели, все равно не доживает. Также стоит отметить, что в процессе старения любые пенные полимеры начинают разлагаться и выделять токсический стирол. Его концентрация в помещении не будет достаточно большой, однако и экологически чистыми подобные материалы назвать нельзя.

И учтите, что все истории о звукоизоляции пенопласта — не более чем красивый рассказ. Шумозащитного эффекта с помощью такого материала достичь не получится. Однако пенные полимеры весьма просты в использовании, имеют легкий вес, из-за чего и пользуются большим спросом.

Эковата

Эковата, что уже свидетельствует из названия, изготовлена из натуральной целлюлозы, что несомненно плюс. В ее состав входят борная кислота и бура — те минвещества, которые безопасны для человека и могут помочь защитить не только от оттока тепла, но и от гнили или даже грызунов.

Также подобный материал неплохо звукоизолирует жилище. К слову, "дыхательная" возможность такого утеплителя часто приравнивается к натуральной древесине.

Но учтите, что эковату невозможно нанести на фасад дома сухим способом. Чаще всего ее промокают и весьма плотным шаром наносят на стены. Сверху можно наносить штукатурку или даже магнезитовые плиты.

Минвата и стекловата

В последнее время люди отошли от использоваться стекловаты в утеплении домов. Причина проста — во время монтажа этого материала выделяются микрочастички стекла, которые с помощью дыхания попадают в организм и наносят ему вред. В этом случае лучше сделать выбор в пользу минваты.

При этом толстый рулонный утеплитель для дома не подойдет. Чаще всего в таких случаях используют специальный полутвердые или твердые плиты из минеральной ваты. Их фиксируют с помощью строительного клея или же тарелчатых дюбелей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно наиболее бюджетно утеплить на зиму окна. Чтобы во время процесса вы не наделали ошибок, мы также напомнили, какие тонкости всегда следует помнить.