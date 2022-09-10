Как сделать дом теплее: 10 основных ошибок, которые допускают при ремонте стен

Неправильное положение утеплителя может свести к минимуму весь ожидаемый эффект

Зима, неумолимо надвигающаяся на Украину, заставляет многих людей интересоваться вопросами энергосбережения больше, чем обычно. И пока кто-то рассчитывает, как именно будет экономить газ, другие заботятся о непосредственном утеплении стен собственного жилья. Но подобный ремонт лишь на первый взгляд может показаться простым — есть множество мелких ошибок, которые рабочие допускают во время ремонта.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс "20 хвилин", расскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы не замерзнуть зимой. Нужно тщательно проверить используемый материал и то, каким образом его будут располагать на стенах.

Всего бывалые ремонтники выделяют десять главных ошибок, которые можно допустить во время утепления дома.

Количество утеплителя. Разумеется, утепление — вещь дорогая, но на себе экономить не стоит. Логичным является то, что утеплитель не будет работать, если его поклеить на стены в недостаточном количестве. Ориентируйтесь на фасад своего дома: какому-то будет достаточно и 5 см дополнительного материала (если стены из газобетона и весьма толстые), а другому — и 10 см может показаться мало (стены в "полкирпича"). В большинстве случаев утеплитель в основном кладут толщиной в 10 см.

Место расположения. Зачастую дом утепляют исключительно снаружи. На это есть несколько причин. Главная из них — замерзание внешней стороны стены и появление ненужного конденсата, если уложить дополнительный материал изнутри.

Крепление. Следите за тем, как происходит процесс утепление. Использование дешевого клея, отказ от дюбелей или же армирование сетки на сухой пенопласт могут принести в последствии дополнительные траты, кроме уже запланированных на ремонт. Каждый материал для утепления имеет свою строгую технологию крепления.

Помните про подвал! Если его не утеплить, "утолщая" стены, то он может вам "отомстить" дополнительной сыростью в холодное время года. Насчет ремонта этого помещения стоит обязательно поговорить со специалистами.

Процесс укладки утеплителя. Вариант ремонта в стиле "хай-так" лучше отложить до лучших времен. Утепление — важный процесс, поэтому нужно, чтобы в материале не нарушалась изоляция, а сами плиты были максимально ровно уложены друг к другу.

Подготовка основы. Грунтовать стены перед тем, как утеплять фасад дома, нужно обязательно. Это обезопасит вас от появления воздушных "пузырей" или же обвала штукатурки.

Опыт важен. Если вы раньше никогда не занимались утеплением, то хотя бы проконсультируйтесь со специалистами. Если делать это впервые и без знания дела, то можно хорошенько облажаться.

Забудьте о "быстро и недорого". Процесс утепления весьма сложен и технологичен, поэтому доверяйте работу лишь тем, кто может из трех опций "быстро", "недорого" и "Качественно" выбрать лишь две.

Наблюдайте за работой. В идеале будет хорошо попросить вас проконсультировать, чтобы рабочие объяснили, что и за чем будет происходить во время утепления. К тому же, хороший специалист никогда не откажется лишний раз рассказать о том, чем занимается на постоянной основе. Не лишним будет и следить за расходами — чтобы не потратить лишних денег на некоторые моменты, что по итогу могут оказаться не нужны.

Сверяйте предложения разных фирм. Конечный результат работы, может быть, и выглядит одинаково, но рабочие рабочим рознь. Если вы и вовсе обратились в фирму, то лучше всего заключить договор. Это обезопасит вас от дополнительных расходов в будущем.

Также стоит помнить, что проводить утеплительные работы стоит в сухую, безветренную погоду, когда температура воздуха колеблется от 4 до 25 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно утеплить входные двери, дабы они пропускали меньше тепла на улицу.

В качестве программы "минимум" также можно обратить внимание на окна — утепление этой части дома зачастую помогает неплохо сэкономить на отоплении.