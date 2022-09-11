Уберечься от холода зимой: как правильно утеплить крышу дома

Во время утеплительных работ стоит обращать особое внимание на конструкционные особенности крыши

Отопительный сезон в нынешних военных условиях будет одним из наиболее непростых в Украине. Именно поэтому многие ответственные хозяева заботятся о том, чтобы по максимуму утеплить жилье и не допустить лишних теплопотерь. О наиболее распространенных ошибках при работе над утолщением стен мы уже рассказывали, а нынче поведаем, на что стоит обращать вниманием при ремонте крыши.

Более детальной информацией поделился ресурс "Комплекс Дах". Специалисты рекомендуют тщательно отбирать материал для утепления, прежде всего руководствуясь особенностями конструкции самой крыши дома.

Основных показателей, на которые стоит обратить пристальное внимание, начав утеплять верх жилья, выделяют девять. В них включают:

влагостойкость;

стабильность формы материала (утеплители, сохраняющие свои параметры после закрепления за поверхность, более надежны);

теплопроводность (чем меньше ее коэффициент, тем лучше);

срок эксплуатации, за который материал сохраняет свои свойства;

удельный вес материала (лучше выбирать менее плотные утеплители);

звукоизоляцию;

стойкость к возгоранию;

экологичность (материал не должен выделять токсические вещества);

стойкость к морозу.

Именно поэтому при выборе утеплителя важно не экономить на качестве, не устанавливать слишком тонкий теплоизоляционный слой материала, а также всячески соблюдать процесс технологии утепления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие материалы лучше всего выбирать для процесса утепления стен дома или квартиры и почему.

Помимо этого можно обратить внимание на изоляцию входных дверей, которые в холодное время года могут выпускать на улицу до 15 процентов тепла.