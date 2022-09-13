Порадуйте свои ножки: как бюджетно утеплить пол на зиму

Проще всего увеличить толщину (и его возможность сохранять тепло в жилье) с помощью пенопласта

Средние температуры в домах и квартирах Украины предстоящей зимой вряд ли будут близки к комфортным из-за возможных проблем с критической инфраструктурой. Поэтому многие граждане уже заботятся о том, чтобы утеплить свое жилище до наступления морозов. Чтобы сделать это правильно, нужно проанализировать, откуда в доме или квартире больше всего уходит тепла на улицу, а затем заняться утеплением этого участка. О том, как работать над утолщением стен, мы уже рассказывали. Сегодня же обратим внимание на наиболее простой способ улучшить состояние пола.

Более детально о процессе ремонтных работ рассказали специалисты ресурса xpert.com.ua. Они подчеркивают, что энергосберегающие мероприятия лучше всего проводить в комплексе. Это уменьшит общие теплопотери и сделает проживание максимально комфортным.

Теплые полы, к слову, считаются хорошей возможностью сохранить здоровье человека в порядке. Если возможности обратиться к специалисту у вас нет, можно попытаться сделать пол теплее и толще собственноручно.

Одним из наиболее бюджетных вариантов утепления является пенопласт. Впрочем, даже если вы решили делать все сами, не забудьте хотя бы проконсультироваться со специалистами: во избежание лишних трат в будущем.

Сам же процесс утепления пола пенопластом весьма прост:

возьмите деревянный каркас, который подойдет под размеры пенопластовых плит;

установите его в комнате, где проводите процесс утепления; установите пенопластовые плиты в имеющийся каркас. К слову, утеплитель можно ломать и резать, но лучше всего будет, если удастся конкретно уложить в имеющиеся пазы;

поверх утеплителя уложите доски или же OSB-листы. В последствие их можно покрасить или положить поверх них линолеум.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом нужно правильно утеплять крышу дома перед наступлением зимы.

Также мы делились тремя простыми лайфхаками, которые помогут быстро согреться в холодное время года.