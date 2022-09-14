Минимум усилий и затрат: 6 простых советов, которые помогут утеплить жилье

Некоторые лайфхаки являются фактически бесплатными, чему невероятно порадуется ваш семейный бюджет

Предстоящая зима может стать одной из самых непростых для Украины в учетом продолжающихся военных действий. Неудивительно, что большинство наших соотечественников уже ищут возможности по утеплению различных участков дома в попытках уменьшить теплопотери. Впрочем, для этого не всегда нужно раскошелиться на большие суммы, ведь есть и весьма бюджетные способы сделать жилье более теплым.

Больше подробностей о бюджетном утеплении сообщает портал fishki.net, передает "Телеграф". Способы, описанные дальше, фактически копеечны, но они могут помочь продержаться в условиях не слишком хорошо работающего отопления при низких температурах за окном.

Если погода солнечная, открывайте жалюзи или шторы, по максимуму позволяя свету проникнуть в комнату. Он будет рассеиваться и прогревать воздух, а также предметы, расположенные по периметру. С наступлением вечера окно лучше как можно быстрее "изолировать", при чем чем более плотные занавески вы используете, тем лучше. Это поможет теплу не так быстро "ускользнуть".

Задержать тепло в квартире или доме также может помочь обычная воздушно-пузырчатая пленка. Да, речь о той самой, которую многие так любят "лопать". Отмерьте кусок пленки по размеру вашего окна, брызните на стекло водой и прислоните пленку пузырями к окну. Таким образом сокращается отток тепла через окно, но количество света, проникающего внутрь дома, почти не изменится. К слову, вода будет наиболее удобнее, чем клей или скотч — следов после ее утилизации на стекле не останется.

Многие знают, что нужно утеплять входные двери. Но мало кто обращает внимание на межкомнатные. Их тоже можно утеплить — с помощью специального "стоппера" из подручных материалов. Для этого понадобится пара капроновых колготок и рулоны из-под пленки или фольги. Способ его изготовлений прост: отрежьте один чулок, положите в него рулоны и просуньте под дверью. Таким образом вы уменьшите влияние сквозняков.

Стоппер из рулонов и колготок

У вас много большой мебели в комнате? Определите наиболее холодную стену и придвиньте к ней крупный предмет — шкаф или диван, не важно. Таким образом удастся уменьшить теплоотдачу. И не забывайте, что батареи мебелью заставлять не нужно — это приведет к понижению температуры в комнате.

К слову, о батареях. Если у вас дома до сих пор обычная радиаторная, то ее работу можно улучшить с помощью бюджетного лайфхака. За батареей разместите самодельную панель, прежде обклеив кусок картона обычной пищевой фольгой. Фольга отразит тепло, получаемое от батареи, и не позволит ему уйти в холодную стену. Помните, что при этом расстояние между "панелью" и батареей не должно быть меньше 3 сантиметров.

Пока готовите на кухне, открывайте дверь в помещение. Особенно важно это делать, если вы пользуетесь духовкой — ее после готовки и вовсе можно оставить открытой, позволяя теплу заполонить больше помещений.

Если же вы готовы раскошелиться на полноценное утепление дома, то можете узнать, какие материалы лучше всего использовать в процессе утолщения стен.

Также "Телеграф" рассказывал, как бюджетно утеплить на зиму окна и о каких нюансах при этом ни в коем случае нельзя забывать.