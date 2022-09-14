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Минимум усилий и затрат: 6 простых советов, которые помогут утеплить жилье

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
В преддверье холодов украинцы заботятся, как сделать свое жилище более комфортным Новость обновлена 14 сентября 2022, 08:36
В преддверье холодов украинцы заботятся, как сделать свое жилище более комфортным

Некоторые лайфхаки являются фактически бесплатными, чему невероятно порадуется ваш семейный бюджет

Предстоящая зима может стать одной из самых непростых для Украины в учетом продолжающихся военных действий. Неудивительно, что большинство наших соотечественников уже ищут возможности по утеплению различных участков дома в попытках уменьшить теплопотери. Впрочем, для этого не всегда нужно раскошелиться на большие суммы, ведь есть и весьма бюджетные способы сделать жилье более теплым.

Больше подробностей о бюджетном утеплении сообщает портал fishki.net, передает "Телеграф". Способы, описанные дальше, фактически копеечны, но они могут помочь продержаться в условиях не слишком хорошо работающего отопления при низких температурах за окном.

  • Если погода солнечная, открывайте жалюзи или шторы, по максимуму позволяя свету проникнуть в комнату. Он будет рассеиваться и прогревать воздух, а также предметы, расположенные по периметру. С наступлением вечера окно лучше как можно быстрее "изолировать", при чем чем более плотные занавески вы используете, тем лучше. Это поможет теплу не так быстро "ускользнуть".
  • Задержать тепло в квартире или доме также может помочь обычная воздушно-пузырчатая пленка. Да, речь о той самой, которую многие так любят "лопать". Отмерьте кусок пленки по размеру вашего окна, брызните на стекло водой и прислоните пленку пузырями к окну. Таким образом сокращается отток тепла через окно, но количество света, проникающего внутрь дома, почти не изменится. К слову, вода будет наиболее удобнее, чем клей или скотч — следов после ее утилизации на стекле не останется.
  • Многие знают, что нужно утеплять входные двери. Но мало кто обращает внимание на межкомнатные. Их тоже можно утеплить — с помощью специального "стоппера" из подручных материалов. Для этого понадобится пара капроновых колготок и рулоны из-под пленки или фольги. Способ его изготовлений прост: отрежьте один чулок, положите в него рулоны и просуньте под дверью. Таким образом вы уменьшите влияние сквозняков.
Стоппер для межкомнатной двери - утепление дома
Стоппер из рулонов и колготок
  • У вас много большой мебели в комнате? Определите наиболее холодную стену и придвиньте к ней крупный предмет — шкаф или диван, не важно. Таким образом удастся уменьшить теплоотдачу. И не забывайте, что батареи мебелью заставлять не нужно — это приведет к понижению температуры в комнате.
  • К слову, о батареях. Если у вас дома до сих пор обычная радиаторная, то ее работу можно улучшить с помощью бюджетного лайфхака. За батареей разместите самодельную панель, прежде обклеив кусок картона обычной пищевой фольгой. Фольга отразит тепло, получаемое от батареи, и не позволит ему уйти в холодную стену. Помните, что при этом расстояние между "панелью" и батареей не должно быть меньше 3 сантиметров.
  • Пока готовите на кухне, открывайте дверь в помещение. Особенно важно это делать, если вы пользуетесь духовкой — ее после готовки и вовсе можно оставить открытой, позволяя теплу заполонить больше помещений.

Если же вы готовы раскошелиться на полноценное утепление дома, то можете узнать, какие материалы лучше всего использовать в процессе утолщения стен.

Также "Телеграф" рассказывал, как бюджетно утеплить на зиму окна и о каких нюансах при этом ни в коем случае нельзя забывать.

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#Дом #Тепло #Зима #утепление