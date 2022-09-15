Утеплиться к зиме: законно ли ставить буржуйку в квартире и как ее можно сделать

Квартиры не рассчитаны на обустройство печки, но в отдельных случаях утеплиться может помочь только она

Украинцы постепенно готовятся к одной из самых холодных и трудных зим за историю независимости нашей страны. Из-за того, что критическая инфраструктура может пострадать от российских ударов, многие ищут наиболее экономично выгодные способы утеплить собственное жилье. Одним из таких может стать наличие печи-буржуйки, которая подарит людям возможность прогреть помещение без централизованного отопления.

Как отмечает "УНИАН", в использовании буржуйки в квартирах есть свои сложности. Как минимум потому, что по факту ее наличие является нарушением правил пожарной безопасности. То есть по сути использовать подобный способ отопления крайне нежелательно — если не хотите поставить под угрозу целостность как своей, так и соседский квартир.

Среди главных проблем, которые добавляет наличие подобной печки, выделяют три:

отсутствие дымохода — использовать имеющуюся вентиляцию запрещено, а дополнительные трубы в окнах лишь добавят холода в квартиру;

отопление лишь одной комнаты, а не всех аппартаментов;

высокий риск пожара из-за открытого огня.

Исключение составляют лишь те дома, которые максимально пострадали от военных действий, имеют сильные разрушения и по факту не будут подключены к газовому или электрическому снабжению. В таком случае буржуйка может оказаться единственным источником тепла.

Если вы таки собираетесь рискнуть и установить буржуйку в квартире, знайте, что ее можно изготовить собственноручно. Важно лишь слушаться советов, чтобы не наделать еще большей беды, чем могла произойти при низких температурах в доме.

Для того, чтобы соорудить печку, запаситесь сварочным аппаратом и защитным костюмом для сварки, болгаркой и шлифовальными кругами по металлу, молотком, металлической щеткой, рулеткой и мелом, зубилом, плоскогубцами и дрелью.

Буржуйка из трубы/бочки

Возьмите выбранную емкость, отметьте будущие отверстия для зольника и входа в точку. Отдельные куски металла превратите в дверцы, обрамьте их металлическими пластинками и закрепите щеколду. Ниже на 10 см от щеколды приварите кронштейны — на них в последствии вы установите колосник.

Помните, что если в качестве основного материала вы используете трубу, то ее дно должно быть заварено.

К нижней части вашей буржуйки приварите ножки, а в верхней создайте отверстие на дымохода. В него вы после и вставите трубу, которую тоже придется приварить. Последние штрихи — установление дверных петель, а также замка.

Чтобы ваше творение выглядело получше, зачистите все получившиеся швы, а саму буржуйку покрасьте жаростойкой краской. Конечным этапом работы над печкой станет ее установка и подключение дымохода.

Буржуйка из газового баллона

Убедитесь, что выбранный вами баллон действительно пуст и не имеет остатков газа внутри. Затем срежьте его верх вместе с краном. На дне баллона вырезается квадрат, который и станет вашим "входом" в топку. Оставшийся квадрат металла может в последствии стать дверью печки — к ней прикрепляется замок и петли.

На стенке баллона, что будет дном, вырежьте отверстия для колосника. Под ними приварите короб из тонкого металла, что послужит зольником. Конечный этап — добавление ножек и круглого отверстия в задней стенки. Последнее нужно для приварки дымохода.

Интересно, что некоторые используют подобную буржуйку еще и для готовки — прикрепляют сверху рамку из стальной арматуры.

Впрочем, есть и более безопасные способы согреться зимой. Самые бюджетные из них мы уже описывали в предыдущем материале.

Также "Телеграф" объяснял, как на зиму можно утеплить стены дома или квартиры, а также упоминал нюансы, о которых часто забывают во время процесса утепления.