Не оставляйте без внимания: как утепление подъезда поможет предстоящей зимой

Если подъезд промерзает, в квартире могут появляться плесень и грибок

Украинцы вовсю готовятся к предстоящей зиме, которая обещает быть не слишком щадящей в плане морозных температур. Многие боятся отключения центрального отопления, потому ищут способы сохранить тепло в своем жилье как можно дольше. Среди прочих способов избавиться от ненужных теплопотерь специалисты отмечают и утепление подъезда. Конечно, для этого придется задействовать не только собственный кошелек, но и соседей, что может быть проблематично, зато о стенах квартиры в грибке и плесени удастся забыть навсегда.

Больше деталей о том, как обычно утепляют "парадную" многоэтажки, рассказали на портале "Вертикаль". Важно помнить: из-за регулярно открывающихся входных дверей в подъезде обычно царит температура, практически равноценная уличной. Это очень негативно влияет на состояние коридора и, в последствии, стен — даже внутри отдельно взятых квартир.

Чаще всего с такими проблемами сталкиваются люди, живущие в многоэтажках, построенных еще во времена СССР. Тогда особого внимания толщине стен на лестничных площадках не уделялось, ведь считалось, что даже подъезд должен хорошо отапливаться. Впрочем, очень скоро все обернулось промерзающими стенами, которые нередко встречаются сейчас даже в новостроях.

Наиболее оптимальным способом, конечно же, будет утепление стены снаружи — с помощью специальных теплоизоляционных материалов. Внешнее утепление является лучшим вариантом, чем внутреннее, ведь позволяет убрать выделение конденсата и снижает теплопотери дома до 30%. Если же это невозможно, то можно подумать и о "внутреннем" утеплении.

Как утеплить стены подъезда?

Первый вариант наиболее простой — обратиться к специалистам, которые оценят фронт работ, закупят материалы и отремонтируют все в довольно считанные сроки.

Выбирая второй сценарий, вы будете вынуждены заняться ремонтными работами самостоятельно. В таком случае вам может понадобиться пара больших ведер для раствора, разные шпатели, молоток, перфоратор, миксер для замешивания раствора, удлинитель, мешки для мусора, веник и совок, перчатки, валик для краски, рулетка, малярский нож и, конечно же, утеплитель.

Либо проконсультируйтесь со специалистами, либо сами изучите через интернет технологию утепления. Приобретя все необходимое, можете призвать на помощь соседей и занимайтесь утеплением. Если делать это изнутри подъезда, то работы могут проводиться даже в дождливое время.

Стоит отметить, что для утепления подъезда на лестничных площадках весьма экономичным будет применение материалов для утепления, которые обычно берут для наружного ремонта. Они лучше держат тепло и не позволяют холоду проникать сквозь стены. К тому же будет неплохо использовать несколько слоев специальных смесей, что наносятся на утеплитель — это позволит защитить "внутренности" утеплителя от наиболее любопытных жителей дома, любящих разрисовывать или же вырезать надписи на стенах. Не забудьте по итогу подобрать краску для стен, которая не будет отличаться от уже имеющейся — чтобы не портить общий вид "парадного".

Ранее "Телеграф" рассказывал, разрешается ли ставить в квартире печку-буржуйку и каким образом ее можно сделать собственными руками.

Также мы писали о технологии утепления стен, дополнительно объяснив, какие наиболее распространенные ошибки при этом процессе допускают рабочие.