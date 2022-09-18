Как быстро согреться в доме с помощью подручных средств: 5 незаменимых советов на зиму
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Украинцам предстоит сложная зима, поэтому стоит позаботиться об утеплении своего жилья заранее
Из-за продолжающихся военных действий Украина ожидает весьма проблемного отопительного сезона. Чтобы не замерзнуть в собственном доме, можно проверить отдельные его составляющие на предмет теплопотерь, а также изучить бюджетные варианты быстрого согревания. Для этого часто можно использовать действительно подручные средства, которые, вероятно, найдутся в жилище у каждого.
Сегодня "Телеграф", ссылаясь на информацию "Фактов", расскажет, как можно быстро побороть холод и низкие температуры. Речь пойдет как о восстановлении комфортной температуры в помещении, так и собственной теплорегуляции. Всего мы выбрали пять простых способов.
- Обогреватель из керамического горшка. Если над обычной горящей свечкой подвесить цветочный горшок из керамики, это может помочь немного согреть комнату. Благодаря нагреванию объект будет способствовать поднятию тепла к потолку, слегка отрегулировав температуру в помещении.
- Внимание на вентиляцию. Если у вас есть возможность впускать свежий воздух через дверь и окна, то попробуйте на зиму заклеить вентиляционные отверстия. Если же регулярного потока воздуха из других каналов не наблюдается, то лучше не рискуйте.
- Верните ковры. Многие украинцы снимают ковровое покрытие с пола на летнее время. Если вы входите в эту категорию населения, то позаботьтесь, чтобы ковры вернулись на свое место до наступления холодов. Дополнительно удерживать тепло в комнате поможет специальное постельное белье — оно должно производиться из махровых тканей или другого плотного текстиля. Без текстиля комната охлаждается за час-второй.
- Включите вентилятор. Да-да, обычный вентилятор. Только направляйте его не на себя, а на прогретую батарею. Учтите, что такой способ сработает лишь несколько раз в начале отопительного сезона — пока комнаты еще слишком холодные и ощущается контраст с теплыми трубами. Эффект нагревания достигается с помощью циркуляции воздуха в помещении.
- Используйте грелку. Если обычной медицинской в доме нет, найдите пластиковые бутылки. Наполните емкости горячей водой (это может деформировать пластик, но не беда), хорошо закрутите крышку и положите бутылку на постель. Сверху лучше прикрыть одеялом, чтобы белье и матрас могли хорошенько погреться. Постель уже спустя пять минут станет теплой, и ложиться в нее будет максимально комфортно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще существуют бюджетные способы утепления собственного дома или квартиры.
Если вы готовы раскошелиться, то мы с радостью подскажем, как можно утеплить стены дома и о каких нюансах при ремонте лучше не забывать.