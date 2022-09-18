Как быстро согреться в доме с помощью подручных средств: 5 незаменимых советов на зиму

Украинцам предстоит сложная зима, поэтому стоит позаботиться об утеплении своего жилья заранее

Из-за продолжающихся военных действий Украина ожидает весьма проблемного отопительного сезона. Чтобы не замерзнуть в собственном доме, можно проверить отдельные его составляющие на предмет теплопотерь, а также изучить бюджетные варианты быстрого согревания. Для этого часто можно использовать действительно подручные средства, которые, вероятно, найдутся в жилище у каждого.

Сегодня "Телеграф", ссылаясь на информацию "Фактов", расскажет, как можно быстро побороть холод и низкие температуры. Речь пойдет как о восстановлении комфортной температуры в помещении, так и собственной теплорегуляции. Всего мы выбрали пять простых способов.

Обогреватель из керамического горшка. Если над обычной горящей свечкой подвесить цветочный горшок из керамики, это может помочь немного согреть комнату. Благодаря нагреванию объект будет способствовать поднятию тепла к потолку, слегка отрегулировав температуру в помещении.

Если над обычной горящей свечкой подвесить цветочный горшок из керамики, это может помочь немного согреть комнату. Благодаря нагреванию объект будет способствовать поднятию тепла к потолку, слегка отрегулировав температуру в помещении. Внимание на вентиляцию. Если у вас есть возможность впускать свежий воздух через дверь и окна, то попробуйте на зиму заклеить вентиляционные отверстия. Если же регулярного потока воздуха из других каналов не наблюдается, то лучше не рискуйте.

Если у вас есть возможность впускать свежий воздух через дверь и окна, то попробуйте на зиму заклеить вентиляционные отверстия. Если же регулярного потока воздуха из других каналов не наблюдается, то лучше не рискуйте. Верните ковры. Многие украинцы снимают ковровое покрытие с пола на летнее время. Если вы входите в эту категорию населения, то позаботьтесь, чтобы ковры вернулись на свое место до наступления холодов. Дополнительно удерживать тепло в комнате поможет специальное постельное белье — оно должно производиться из махровых тканей или другого плотного текстиля. Без текстиля комната охлаждается за час-второй.

Включите вентилятор. Да-да, обычный вентилятор. Только направляйте его не на себя, а на прогретую батарею. Учтите, что такой способ сработает лишь несколько раз в начале отопительного сезона — пока комнаты еще слишком холодные и ощущается контраст с теплыми трубами. Эффект нагревания достигается с помощью циркуляции воздуха в помещении.

Да-да, обычный вентилятор. Только направляйте его не на себя, а на прогретую батарею. Учтите, что такой способ сработает лишь несколько раз в начале отопительного сезона — пока комнаты еще слишком холодные и ощущается контраст с теплыми трубами. Эффект нагревания достигается с помощью циркуляции воздуха в помещении. Используйте грелку. Если обычной медицинской в доме нет, найдите пластиковые бутылки. Наполните емкости горячей водой (это может деформировать пластик, но не беда), хорошо закрутите крышку и положите бутылку на постель. Сверху лучше прикрыть одеялом, чтобы белье и матрас могли хорошенько погреться. Постель уже спустя пять минут станет теплой, и ложиться в нее будет максимально комфортно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще существуют бюджетные способы утепления собственного дома или квартиры.

Если вы готовы раскошелиться, то мы с радостью подскажем, как можно утеплить стены дома и о каких нюансах при ремонте лучше не забывать.