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Зима не в квартире: как эффективно утеплить дачу или загородный дом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимой на даче можно проводить время на выходных или жить постоянно
Зимой на даче можно проводить время на выходных или жить постоянно

Утепление следует начать со стен и полов

В квартирах и домах источники теплопотерь схожи — окна, стены, двери, и они еще больше в летних домиках и на дачах. Из-за войны многие украинцы оказались в трудных условиях и не могут вернуться в привычный дом, поэтому "Телеграф" собрал интересные и полезные рекомендации по утеплению частных усадеб.

Важно отметить, что вопросом утепления стоит позаботиться уже сейчас. Если вы выберете внешние работы, то проводить их необходимо при определенной температуре – лучше выше +5 по Цельсию. При температуре ниже нуля утеплять здание запрещено. Если температура не будет соответствовать норме – это ухудшит качество утепления.

Для теплоизоляции можно использовать как синтетические, так и природные материалы. К синтетическим относятся вспененный полиэтилен, пенополистирол, минеральная вата. Что касается натуральных утеплителей, если нет средств или доступа к стандартным строительным материалам, можно использовать опилки, солому, сено. Такой способ подходит для деревянного дома. Также способом сохранить тепло изнутри могут стать газеты с плёнкой. Делается своеобразный "сэндвич", когда между газетами укладывают пленку и все это гладят. Полученный утеплитель клеят на стены.

При утеплении пола следует знать, какой именно фундамент у домика. Если он столбчатый, пространство под домом зашивают досками или листами железа, а затем подсыпают землей, чтобы снизу не дуло. Когда фундамент ленточный, то вентиляционные отверстия на зиму закрывают минватой или даже обычным тряпьем.

Ленточный фундамент с отверстиями
Ленточный фундамент с отверстиями

Деревянный или бетонный пол можно утеплить, проложив лаги, а утеплитель между ними. Сверху все покрывается ДСП. Для тех, у кого есть финансовая возможность и условия – можно сделать электрическое утепление "теплый пол".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что минвата может использоваться для утепления не только изнутри, но и снаружи дома. Кроме стен и полов стоит подумать и об утеплении имеющихся окон.

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#Дача #утепление #Будинок